Presente e futuro del Bingo spagnolo a EXPOJOC

I datori di lavoro del bingo, C.E.J (Confederation of Gaming Entrepreneurs) e F.E.J.B.A (Bingo and Chance Games Business Federation), presieduti rispettivamente da Fernando Henar e José Ballesteros, coordineranno un tavolo sul bingo al prossimo EXPOJOC (The Westin Hotel a Valencia, 12 luglio e 13).

La tavola rotonda affronterà le principali questioni che riguardano questo sottosettore. Pianificazione e ampliamento dell’offerta di gioco, tassazione, nuovi format, acquisizione clienti, social network, premi, immagine istituzionale, ecc.

“Il bingo sarà perfettamente rappresentato a EXPOJOC e tutti coloro che gestiscono una sala devono partecipare a questa chiamata”, sottolinea J. Ignacio, fondatore e direttore di EXPOJOC.



