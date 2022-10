Pragmatic Play stipula un accordo di partnership con Atlantis Games in Peru’

Pragmatic Play, fornitore di contenuti leader nel settore iGaming, ha firmato un accordo onnicomprensivo con l’operatore peruviano Atlantis Games.

I clienti di Atlantis Games avranno accesso ai principali giochi slot di Pragmatic Play, inclusi titoli pluripremiati come Gates of Olympus™, oltre a quelli più recenti come Wild Hop & Drop™ e Striking Hot 5™.

Inoltre, il provider fornirà altri tre prodotti come parte dell’accordo, incluso il suo vasto catalogo di giochi di casinò dal vivo e i suoi contenuti di sport virtuali, fornendo così ai giocatori successi di gameshow moderni come Sweet Bonanza CandyLand e Mega Wheel, oltre a famosi giochi sportivi come il calcio o le corse di cavalli e di levrieri.

Grazie a un pacchetto di contenuti così completo, l’operatore peruviano sarà in grado di offrire ai suoi giocatori l’ampia suite di Bingo di Pragmatic Play, inclusa una classica variante da 90 palline, nonché l’innovativo Sweet Bonanza Bingo e Bingo Blast.

L’accordo segna l’ultima espansione in America Latina di Pragmatic Play che ha goduto di una crescita costante in tutta la regione da quando ha iniziato a stabilire lì le sue prime operazioni.

Victor Arias, Vice President of Latin American Operations di Pragmatic Play, ha dichiarato: “La partnership con Atlantis Games riguardante i nostri principali prodotti è solo un altro positivo passo avanti per la nostra espansione in America Latina. La nostra capacità di offrire soluzioni multi-prodotto ai nostri partner ci distingue dalla concorrenza e siamo entusiasti della prospettiva di raggiungere un numero ancora maggiore di giocatori nella regione”.

Jose Jimenez di Atlantis Games, ha dichiarato: “La capacità di Pragmatic Play di offrire in modo efficiente e completo prodotti di alta qualità è ciò che lo distingue dalle aziende concorrenti in un mercato così competitivo e pertanto non vediamo l’ora di conoscere la risposta dei nostri giocatori a queste nuove offerte.”

Pragmatic Play produce attualmente fino a sette nuovi titoli di slot al mese. Inoltre, il provider offre anche giochi di Casinò dal vivo e Bingo come parte del suo catalogo multi-prodotto, disponibile tramite un’unica API.

PressGiochi