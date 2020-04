Pragmatic Play inaugura Maggio con Bingo Blast

Pragmatic Play, uno dei principali fornitori di contenuti nel settore iGaming, ha svelato il suo nuovo prodotto esplosivo, Bingo Blast.

Un gioco unico, nuovo e “mobile-friendly”, Bingo Blast è stato progettato per colmare il divario tra chi ama il bingo classico e coloro che apprezzano un’esperienza molto più veloce. Il prodotto originale, progettato internamente e disponibile solo con Pragmatic Play, offre ai giocatori un gameplay 3-4 volte più veloce del normale e lo rende perfetto per giocare su dispositivi mobili.

I giocatori possono acquistare le cartelle per il Bingo Blast tramite il pannello degli acquisti. L’interfaccia è semplice e intuitiva, alla portata sia dei principianti che dei giocatori più esperti.

Durante la prima “esplosione”, appaiono sullo schermo tutte le palline, comprese quelle scelte dal giocatore evidenziate in arancione. Tra la prima e la seconda esplosione, i giocatori possono controllare le loro cartelle, poiché i numeri vengono automaticamente spuntati.

Al termine di una seconda esplosione, il gioco continua normalmente mostrando una pallina alla volta, da sinistra a destra. In questa fase, le cartelle vengono automaticamente visualizzate in forma completa per offrire ai giocatori una percezione totale del gioco. Le palline continuano a cadere rapidamente fino a quando il vincitore non viene finalmente incoronato!

Claire McDaid, Vice President of Bingo di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Bingo Blast è l’ultima novità alla nostra collezione di giochi innovativi e il suo gameplay estremamente veloce lo rende unico sul mercato.

“Con una grafica accattivante e la “gamification” ben congegnata da Pragmatic Play, Bingo Blast rappresenta il bingo classico al passo coi tempi e sono sicura che sarà un grande successo.”

