Pragmatic Play: il 2024 è l’anno d’oro della Gates of Olympus 1000, maxi vincita di 90mila € su Sportbet

Il giorno 23 marzo 2024, un fortunato giocatore di Sportbet, si e’ aggiudicato una maxi vincita di 90mila € alla Gates of Olympus 100 con una puntata di 6.00 €.

Gates of Olympus 1000 è una popolarissima slot di Pragmatic Play che permette ai giocatori di entrare nel regno di Zeus: il monte Olimpo.

In questo titolo, i giocatori possono incontrare Zeus adiacente ad una griglia 6×5 e, per ottenere una vincita, devono abbinare almeno otto simboli in qualsiasi giro. I simboli pagano ovunque sullo schermo e la funzione caduta vede le combinazioni vincenti rimosse dal gioco e sostituite da nuove icone che cadono dalla parte superiore del tabellone.

Inoltre, i simboli moltiplicatori sono presenti su tutti i rulli e possono apparire casualmente. Ogni volta che uno di questi simboli si ferma, prende un valore moltiplicatore casuale da 2x a 1.000x; con questi valori combinati alla fine di una sequenza di caduta e applicati alla vincita del giocatore.

Grazie al generoso moltiplicatore e ai giri gratis, il fortunato giocatore ha potuto aggiudicarsi la maxi vincita di 90,000.00 € con una puntata di 6.00 €.

PressGiochi