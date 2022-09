Pragmatic Play festeggia l’Oktoberfest in Octobeer Fortunes™

Pragmatic Play, uno dei maggiori provider di contenuti dell’industria dell’iGaming, si prepara a spillare pinte e a collezionare vincite nella nuova slot Octobeer Fortunes™.

Il titolo, che si svolge su rulli 5×3, è caratterizzato da simboli prettamente tedeschi come bretzel, boccali e fusti da combinare sulle 20 linee di pagamento del gioco ai fini della vincita. Il simbolo Wild della slot aiuta i giocatori a formare le vincite, sostituisce tutti i simboli del gioco tranne il simbolo Money e raccoglie tutti i premi in denaro istantanei presenti.

I simboli Money possono comparire su tutti i rulli e svelare un premio in denaro istantaneo che può essere assegnato dal Wild della slot, mentre la presenza di almeno 5 di questi simboli sblocca il round dei giri gratuiti. Qui tutti i premi in denaro istantanei vengono raccolti durante il round e assegnati per ogni Wild finito sul tabellone di gioco durante i giri gratuiti.

Grazie a un meccanismo di raccolta intuitivo, un round bonus caratterizzato da un crescendo di emozioni, un tema inconfondibile e una vincita massima di 4.500x, Octobeer Fortunes™ renderà i festeggiamenti memorabili!

Pragmatic Play al momento rilascia fino a 7 nuovi titoli di slot al mese, offrendo al contempo giochi di Live Casino e Bingo come parte del suo portfolio multi-prodotto, disponibili con una singola API.

