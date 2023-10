Pragmatic Play amplia la partnership con Sportbet

Pragmatic Play, provider leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, e Sportbet, importante operatore nel panorama italiano, annunciano di aver stretto un accordo per la fornitura di slot e live casino

Pragmatic Play, provider leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, e Sportbet, importante operatore nel panorama italiano, annunciano di aver stretto un accordo per la fornitura di slot e live casino games.

Pragmatic Play porterà su Sportbet il suo ampio e popolarissimo portfolio di slot, tra cui Gates of Olympus, Sweet Bonanza, la serie Big Bass Bonanza™ e successi recenti come John Hunter and the Book of Tut Megaways™.

Pragmatic Play fornirà anche i suoi contenuti di Live Casino, con tutti i Game Show più apprezzati dai giocatori tra cui Sweet Bonanza Candyland, Vegas Ball Bonanza™ ,PowerUP Roulette™ e Treasure Island, il nuovo Game Show che presto sarà disponibile per il mercato italiano.

Luca Mantegazza, Country Director Italia di ARRISE powering Pragmatic Play, ha dichiarato: “L’Italia è da sempre un mercato chiave per Pragmatic Play, siamo quindi molto felici di poter migliorare ulteriormente la Partnership con un operatore importante come Sportbet.

Alessandro Palumbo, Responsabile Business Development di Sportbet, ha aggiunto: “Siamo lieti di annunciare questa nuova partnership con Pragmatic Play, uno dei provider più attenzionati e più performanti dell’intero panorama del gambling italiano, accordo fondamentale per offrire sempre il meglio ai nostri clienti.

