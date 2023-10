Piemonte. Cane (Lega): “Il nostro impegno sul tema della prevenzione non solo sul gioco d’azzardo”

“Centro regionale di Prevenzione e promozione della salute: il suo impegno principale è la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo problematico o patologico, ma non si ferma qui. Questo Centro regionale, che in Italia è presente solo in Veneto ed Emilia-Romagna, rappresenta un passo significativo nel nostro impegno per una comunità più consapevole e responsabile non solo sulla prevenzione del gioco d’azzardo problematico, ma anche su tematiche quali l’uso di alcool e l’Internet Addiction Disorder, dimostra l’attenzione alle esigenze della nostra popolazione, soprattutto dei giovani.

La prevenzione è la chiave per costruire una società più sana: mi impegnerò per sostenere ulteriormente il Centro regionale di Prevenzione e promozione della salute del Piemonte e per garantire che continui a svolgere un ruolo cruciale nella promozione della salute nella nostra Regione Piemonte”.

Lo afferma il consigliere regionale della Lega Andrea Cane commentando l’annuncio di ieri sulla partenza del Piano regionale per il contrasto, la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d’azzardo patologico che prevede l’impiego di risorse per il valore di 1.080.000 euro.

