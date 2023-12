Paesi Bassi: in arrivo regole più severe per il gioco online

Il ministro olandese per la protezione legale Franc Weerwind ha delineato una proposta di modifica delle regole per il gioco d’azzardo online. Vuole fare in modo che ci sia un

Il ministro olandese per la protezione legale Franc Weerwind ha delineato una proposta di modifica delle regole per il gioco d’azzardo online. Vuole fare in modo che ci sia un ‘intervento personale’ ogni volta che un giocatore decida di aumentare il proprio limite mensile oltre i 350 euro (150 euro per gli under 24).

Ai giocatori sarebbe consentito fissare i propri limiti, senza limiti rigidi di spesa per ora. Un portavoce del ministro ha detto che l’opzione è allo studio ma richiederebbe una modifica giuridica. Ha anche sottolineato che le pagine in cui i giocatori stabiliscono i propri limiti devono avere un aspetto “neutro” e sembrare “la pagina Internet più noiosa sulla Terra” per evitare che “i giocatori siano attirati da cose come immagini di soldi e macchine costose”.

Ha detto che i giocatori verranno automaticamente disconnessi se superano il limite di gioco o di tempo. La nuova regola non entrerà in vigore almeno fino all’autunno del 2024.

All’inizio di questa settimana, l’autorità olandese di regolamentazione del gioco d’azzardo, Kansspelautoriteit (KSA), ha aggiornato le sue linee guida su come gli operatori dovrebbero garantire di rispettare la legge olandese sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, che ha visto diversi aggiornamenti negli ultimi anni. Sulla base di ricerche, feedback e domande dei licenziatari, ha introdotto nuove linee guida sulla gestione del rischio, sulla due diligence della clientela, sulla segnalazione di transazioni sospette, sulla tenuta dei registri e sulla supervisione e applicazione delle misure normative. Sono previsti nuovi obblighi di monitoraggio e intervento in caso di segnali di dipendenza dal gioco o di gioco compulsivo tra i clienti.

La KSA ha affermato di ritenere necessarie nuove linee guida perché c’era confusione tra gli operatori a causa del crossover tra i requisiti di monitoraggio dei danni legati al gioco d’azzardo e i loro doveri ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro.

