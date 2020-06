Sono 66 le persone segnalate dagli agenti del commissariato di Polizia di Ostuni, a seguito di un torneo di poker illegale in un circolo. Per la sala giochi dove è stato organizzato il torneo è stata sospesa ogni attività. Oltre alla sanzione amministrativa, conclusa con la sospensione della licenza, è stata inoltrata un’informativa di reato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Brindisi per gli aspetti penali che potrebbero ricadere sui singoli.

