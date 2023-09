Osservatorio Partite Iva: nel secondo trimestre nascono 153 nuove attività nel settore giochi e lotterie, in calo rispetto al 2022

Sono 118.215 le nuove partite Iva aperte quest’anno nei mesi di maggio, giugno e luglio, con una flessione del 6,1 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2022. Leggero calo

Leggero calo per le partite Iva aperte nel 2° trimestre 2023. Secondo l’Osservatorio sulle partite Iva il periodo analizzato evidenzia un – 6,1 per cento di nuove aperture rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. Il 70%, è stato avviato da persone fisiche, di cui il 48,3% sono giovani fino a 35 anni, il 22,6% da società di capitali e il 2,9% da società di persone.

Come di consueto è il nord Italia ad avere più appeal: fra gli ulteriori dati diffusi, infatti, il 47,1% delle nuove aperture è localizzato al nord, il 21% al centro e il 31,5% al sud e isole.

In relazione al settore produttivo, il commercio, con il 18,8% del totale, si conferma il campo di maggiore interesse, seguito dalle attività professionali (17,8%) e dall’edilizia (10,4%). Il settore in cui il calo è stato più evidente, invece, è l’agricoltura (-25,8%). A seguire le costruzioni con -11,3% e i servizi d’informazione con -10,1% per cento.

Inoltre sono 56.663, pari al 47,9% del totale, le nuove partite Iva che hanno aderito al regime forfetario.

Andando ad osservare le nuove attività connesse al settore delle lotterie, scommesse e case da gioco che hanno preso il via in Italia nel secondo trimestre 2023 possiamo vedere che nel complesso, sono state aperte 153 nuove partite Iva nel settore gaming, ma ogni mese del trimestre reca un segno negativo rispetto al 2022.

Sono state 48 a aprile, 58 a maggio e 47 a giugno. Se aprile segnava un -5,88% rispetto a aprile 2022, maggio ha registrato il -15,94% e giugno un -24,19% rispetto al 2022.

PressGiochi