Nuove slot esclusive di Starcasinò per un’esperienza di gioco senza pari

StarCasinò è entusiasta di annunciare il lancio di tre nuove slot di gioco che promettono emozione e avventura a portata di mano. Gli amanti dell’intrattenimento digitale e dell’emozione del gioco sono infatti invitati a vivere un’esperienza senza pari, immergendosi in mondi incantati, scoprendo tesori nascosti e sfidando la fortuna con le nuove slot: Midas Golden Touch 2, Totem Guardians e Magnificent Power Wolf Fire Spirit.

La prima, prodotta da Thunderkick, è Midas Golden Touch 2 e propone un viaggio attraverso i secoli, rivelando i segreti del leggendario tocco dorato del Re Mida. Il team di sviluppo ha mantenuto intatte tutte le più amate caratteristiche della slot originale introducendo nuove funzionalità che porteranno l’emozione a nuovi livelli.

Totem Guardians, creato da Relax Gaming, trasporta invece i giocatori nel cuore delle antiche terre selvagge con un’esperienza di gioco immersiva che celebra la spiritualità e il mistero dei nativi americani. Disponibile in esclusiva su StarCasinò dal 01 maggio al 13 giugno, con simboli totemici e bonus interessanti, i giocatori saranno guidati da spiriti guida in un viaggio verso la fortuna e la saggezza.

Infine, Magnificent Power Wolf Fire Spirit™, rilasciato da Games Global e in esclusiva dal 2 al 16 maggio, presenta una slot avvincente che combina funzioni innovative, un gameplay coinvolgente e una grafica impressionante per offrire il meglio agli utenti che la giocano. Con 1024 modalità iniziali di vincita, che possono espandersi fino a 4096, i giocatori hanno ampie opportunità di formare combinazioni vincenti. Inoltre, caratteristica di spicco del gioco è la funzione Magnificent Power™, in cui la raccolta di monete può portare a potenziamenti emozionanti come la trasformazione dei Wild del gioco base in Wild con moltiplicatore casuale e lo sblocco di funzioni aggiuntive come i giri extra e il 6° rullo.

