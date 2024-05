Campania, presentazione dell’attività dell’Osservatorio sul disturbo da gioco d’azzardo

Il 22 maggio 2024 alle ore 10,30 si terrà presso la Sala De Sanctis nella sede della Giunta Regionale della Campania la conferenza stampa di presentazione delle attività dell’Osservatorio

Regionale sul Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA) in occasione del No Gambling Day, giornata dedicata dalla Regione Campania alla sensibilizzazione e alla consapevolezza sui rischi e i danni correlati al fenomeno del gioco d’azzardo.

All’incontro interverranno:

– Ing. Gennaro Sosto, Presidente Federsania ANC/ Campania

– Dott. Aniello Baselice – Presidente dell’Osservatorio Regionale sul DG4

– Dott. Antonio Postiglione – Direttore Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale in collaborazione col Dott. Biagio Zanfardino.

– Avv. Emilio Di Marzio – v. Presidente Osservatorio sul DGA

-Dott. Vincenzo De Luca – Presidente della Regione Campania

Saranno presenti i membri dell ‘Osservatorio Regionale sul DGA

Sono invitati:

– Il Presidente dell’ANCI Campania,

– I Presidenti della V e della VI Commissione Permanente del Consiglio Regionale,

– i Direttori dei Dipartimenti delle Dipendenze della Regione Campania:

– il Presidente CO.RE.COM. Campania.

PressGiochi