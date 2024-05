10&Lotto: 100mila euro premiano Cividate al Piano (BG)

Il concorso del 10&Lotto di giovedì, 16 maggio, ha premiato un fortunato giocatore di Cividate al Piano, in provincia di Bergamo, con un ‘nove’ Oro da 100mla euro, a questi

Il concorso del 10&Lotto di giovedì, 16 maggio, ha premiato un fortunato giocatore di Cividate al Piano, in provincia di Bergamo, con un ‘nove’ Oro da 100mla euro, a questi si aggiungono i 7.500 euro vinti a Rho, in provincia di Milano, co un ‘sei’ Oro.

Doppia vincita realizzata a Torino con un ‘sei’ Oro da 22.500 euro ed un ‘sei’ da 10mila euro, doppia vincita anche per il Lazio con i 26mila euro realizzati grazie ad un ‘tre’ a Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma, e con i 6mila euro per la capitale.

Il concorso del 10&Lotto del 26 aprile ha distribuito 22,7 mln di euro in tutta Italia, cifra che sale a 1.508 mln dall’inizio dell’anno.

PressGiochi