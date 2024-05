PRAGMATIC PLAY, DWARF & DRAGON IN ESCLUSIVA SU ADMIRALBET

Pragmatic Play, fornitore leader di contenuti per l’industria dell’iGaming, ha rilasciato un nuovo entusiasmante titolo che sarà disponibile in esclusiva per il mercato italiano su Admiralbet fino al 13 Giugno.

Lampade, dinamite, martelli e mappe costituiscono i simboli di questa slot 5×4 e sono aiutati dai simboli di divisione, che dividono l’icona a metà e moltiplicano il suo valore per 2x per creare vincite più grandi. I Wild delle uova di drago d’oro non solo sostituiscono gli altri simboli per aiutare a formare combinazioni vincenti, ma possono anche avere un moltiplicatore 2x, 3x, 5x o 10x che pagherà due volte se il simbolo si divide.

Cosa aspettarsi:

L’atterraggio di tre, quattro o cinque simboli Bonus assegna rispettivamente 10, 15 o 25 giri gratuiti.

I giri gratuiti aggiuntivi possono essere riattivati durante questo round, aiutando i giocatori a raggiungere il potenziale di vincita massimo di 14.000x in questa slot ad alta volatilità.

Pragmatic Play attualmente produce fino a otto nuovi titoli di slot online al mese, offrendo anche giochi di Casinò Live come parte del suo portafoglio multiprodotto, disponibile tramite un’unica API.

