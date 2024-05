Novità esclusive su StarCasinò

Una serie esclusiva di emozionanti slot è approdata su StarCasinò: quattro nuovi titoli, grazie ai quali i giocatori potranno immergersi in mondi avventurosi e affascinanti creati da provider internazionali di alto livello.

La prima slot presentata, Candy Blitz Bombs di Pragmatic Play, è offerta su StarCasinò in esclusiva fino oggi, 16 maggio. Attesissimo sequel della popolare Candy Blitz, il gioco propone un tabellone più grande, 6×5, vivaci caramelle che popolano i rulli e una meccanica innovativa che include una cascata di simboli vincenti. Inoltre, offre la possibilità di ottenere moltiplicatori fino a 500x.

Proseguendo con un’altra novità imperdibile, Dj Fox V94 di Push Gaming è finalmente arrivata sulla piattaforma il 14 maggio. Grazie a una insolita configurazione a 3 rulli, da 1 a 5 righe, questa slot regala un’esperienza di gioco unica: coinvolge i dischi in vinile senza linee di pagamento o payway tradizionali.

Preparatevi poi a radunare una nuova squadra: Fist Of Destruction di HackSaw Gaming, disponibile in esclusiva su StarCasinò in esclusiva fino al 29 maggio, propone agli utenti una meccanica di gioco avvincente e la possibilità di ottenere vincite massicce fino a 10.000 volte la puntata, promettendo azione e divertimento senza fine.

Infine, il provider Wazdan invita i giocatori più fedeli a provare 16 Coins Grand Gold Edition, presente in esclusiva in piattaforma fino al 30 maggio. Con una struttura innovativa e un RTP del 96,15%, la slot si distingue per la sua struttura innovativa composta da una griglia 4×4, con un’area di vincita posizionata al centro della schermata.

Stefano Tino, Managing Director di Betsson Italia, ha dichiarato: “Noi di Betsson Group stiamo lavorando per arricchire il nostro portfolio in modo continuo e costante. Crediamo fermamente che la diversificazione dell’offerta sia essenziale per eccellere non solo in quantità, ma soprattutto in qualità.”

