Serie A: continuano le sfide per l’Europa

Allo stadio Grande Torino si giocherà Torino – Milan, match valevole per la 37esima giornata di Serie A. La squadra granata tenterà il tutto per tutto per aggiudicarsi un’ultima chance in Europa, nonostante il piazzamento possa sembrare complicato: gli uomini di Juric si trovano infatti al decimo posto in classifica con 50 punti, a 3 lunghezze dal posto che garantirebbe loro l’accesso alla Conference League. Abbandonati invece i sogni di scudetto, la squadra rossonera punta a chiudere il campionato dalla seconda posizione, dopo una stagione che di certo si è rivelata a dir poco altalenante. Per questo match, i bookmakers di Betsson prevedono la vittoria degli uomini di Pioli con il segno 2 quotato a 2.60; la X è data a 3.20, mentre l’1 della squadra di casa è bancato a 2.82. Rispetto alle reti, il Goal è dato a 1.80, il No Goal è fissato a 1.90; l’Over 2,5 è offerto a 2.05, mentre la quota dell’Under 2,5 è attestata a 1.68. L’1-1 è il risultato esatto più atteso, bancato a 6.00, seguito dallo 0-0 dato a 9.25 e dall’1-0 quotato a 8.75; tutti gli altri esiti sono superiori a 11.00.

Allo Stadio Franchi di Firenze si terrà il match tra Fiorentina e Napoli: un vero e proprio scontro diretto per l’Europa. La Viola occupa l’ultima posizione valida per il posizionamento in Conference League, a due lunghezze di distanza dagli azzurri con 53 punti, nonostante una partita da recuperare. La squadra di Calzona invece è stanziata al nono posto con 51 punti, a meno 2 dall’ambita ottava posizione. I pronostici propongono i padroni di casa come favoriti, l’1 è infatti quotato a 2.28, mentre il segno 2 è dato a 3.10. La X è attesa a 3.45. Per quel che riguarda i risultati esatti, l’1-1 è bancato a 6.60, il 2-1 è dato a 9.50, mentre l’1-0 e il 0-1 sono attestati rispettivamente a 10.00 e a 12.00.

Lunedì 20 maggio lo stadio Dall’Ara sarà teatro del match tra Bologna e Juventus: la prima ha ottenuto la storica qualificazione in Champions e in caso di vittoria potrebbe centrare un terzo posto finale, la Juventus invece in caso di sconfitta potrebbe perdere la sua quarta posizione in favore dell’Atalanta, a causa di una scia di pareggi nelle ultime 5 partite. I bookies di Betsson propongono i rossoblu come vincenti: il segno 1 è quotato a 2.47, contro il 2 della Vecchia Signora proposto alto a 3.10, così come la X, sempre a 3.10. Per questo match, il Goal è atteso, quotato a 1.92, il No Goal è previsto a 1.76. Il risultato esatto più atteso è l’1-1 quotato a 5.90, seguito dall’1-0 dato a 6.85.

Allo stadio Olimpico si gioca Roma – Genoa: se i padroni di casa sono a caccia di punti per tornare in corsa Champions, gli ospiti sono lontani dalle zone calde, essendo undicesimi in classifica con 46 punti, a più quattordici sulla zona retrocessione. Per questa partita i pronostici vedono i giallorossi vittoriosi con segno 1 quotato a 1.50, la X è data a 4.40, mentre il 2 è atteso a 6.40. L’Under 2,5 viene dato a 1.93, l’Over 2,5 a 1.75; il Goal è bancato a 1.91, mentre il No Goal è atteso a 1.77.

Allo stadio di Via del Mare si terrà la partita tra Lecce e Atalanta, per la quale i bookmakers vedono la Dea in vantaggio con il 2 quotato a 1.76, di gran lunga favorita quindi rispetto al segno 1, dato alto a 4.55. È alta anche la quota del pareggio, bancata a 3.85. Per questo match, il Goal è il più atteso, attestato a 1.81; l’Under 2,5 viene quotato a 1.87, di poco superiore all’Over 2,5 bancato a 1.84.

Domenica 19 maggio ci sarà la partita tra Inter e Lazio, rispettivamente al primo e settimo posto in classifica. I bookies di Betsson propongono la vittoria della capolista a 1.64, la X è attesa a 4.10, mentre il segno 2 è dato a 5.00. Il risultato esatto più atteso per questo match è l’1-1, proposto a 7.75; lo 1-0 e il 2-0 sono quotati rispettivamente a 8.00 e a 8.25.

Per Sassuolo – Cagliari, i pronostici vedono la squadra di casa vincente con l’1 fissato a 2.35, inferiore al segno 2 bancato a 3.05; anche la X si attesta alta a 3.35. Per quel che riguarda Monza – Frosinone, è attesa la vittoria degli uomini di Di Francesco: il segno 2 è infatti quotato a 2.33, la X è bancata a 3.35, mentre l’1 è dato più alto a 2.90. Favorito anche l’Udinese nel match contro l’Empoli: i bookies propongono il segno 1 a 2.02, mentre il 2 e la X sono quotati rispettivamente a 3.85 e 3.40.

La Salernitana sfiderà il Verona allo stadio Arechi: i bookmakers di Betsson propongono il segno 2 della squadra ospite a 1.71, la X si attesta a 3.80, mentre il segno 1 è dato più alto a 4.90.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi