OlyBet entra a far parte di IBIA

OlyBet, marchio di scommesse sportive di Olympic Entertainment Group (OEG), è entrato a far parte della International Betting Integrity Association (IBIA). OlyBet è il marchio leader di giochi online e scommesse sportive nella regione baltica e, grazie alla sua continua crescita ed espansione, è diventato una piattaforma completa per lo sport, il gioco e l’intrattenimento in tutta Europa. L’operatore ha recentemente stretto una partnership con DP World Tour ed Euroleague Basketball ed è anche il partner ufficiale per le scommesse sportive della National Basketball Association (NBA) e della National Hockey League (NHL). Olybet si unisce a quasi 50 società e oltre 120 marchi leader di scommesse sportive in IBIA, rafforzando ulteriormente la posizione dell’associazione come organismo di monitoraggio dell’integrità gestito da operatori leader a livello mondiale.

Corey Plummer, presidente e amministratore delegato di Olympic Entertainment Group e OlyBet Group, ha dichiarato: “Proteggere l’integrità dello sport e difendere le scommesse sportive dalla corruzione e dalle attività criminali sono due facce della stessa medaglia. Insieme ad altri operatori di scommesse responsabili e regolamentati e attraverso una parte fidata e professionale come IBIA, possiamo adottare ulteriori misure per proteggere lo sport e le scommesse sportive”.

Khalid Ali, CEO di IBIA, ha dichiarato: “IBIA è lieta di accogliere il marchio OlyBet nella nostra associazione. L’operatore apporta una vasta conoscenza ed esperienza nel mercato delle scommesse sportive, in particolare nella regione baltica, dove è un attore di primo piano. Intendiamo lavorare a stretto contatto con Olybet per sfruttare quell’importante base di conoscenza regionale per proteggere la nostra rete globale da pratiche di scommesse corrotte legate alle partite truccate. La decisione di Olybet di aderire a IBIA dimostra il suo impegno a mantenere l’integrità dello sport e il desiderio dell’operatore di utilizzare la migliore protezione dell’integrità disponibile a livello globale per il suo prodotto di scommesse sportive”.

L’International Betting Integrity Association è la principale voce globale sull’integrità per il settore delle scommesse autorizzate. È gestito da operatori per operatori, proteggendo i suoi membri dalla corruzione attraverso azioni collettive. La sua rete di monitoraggio e allerta è uno strumento anti-corruzione altamente efficace che rileva e segnala attività sospette sui mercati delle scommesse dei suoi membri. L’associazione ha collaborazioni di lunga data per la condivisione di informazioni con le principali autorità di regolamentazione dello sport e del gioco d’azzardo per utilizzare i suoi dati e perseguire la corruzione. Rappresenta il settore nei forum di discussione sulla politica di integrità delle scommesse ad alto livello gestiti dal CIO, dalle Nazioni Unite, dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione europea.

IBIA ha recentemente annunciato i suoi dati di allerta del primo trimestre, che includevano 40 episodi di scommesse sospette, che coprono nove sport in 22 paesi e cinque continenti identificati dalla rete di monitoraggio globale di IBIA. Quella rete utilizza dati dettagliati sull’account del cliente che sono disponibili solo per IBIA e i suoi membri e copre quasi il 50% di tutte le attività di scommesse online commerciali regolamentate. Sfruttando le risorse collettive dei nostri membri, IBIA è in grado di schierare uno scudo protettivo attorno ai suoi membri operatori, con conseguente minor numero di tentativi di corrompere i mercati dei nostri membri rispetto ai non membri.

