OKTO rafforza la sua presenza in Italia entrando a far parte di IDH

OKTO annuncia con orgoglio la sua adesione alla Fondazione Italiana Digital Hub (IDH). Questa collaborazione sottolinea l’impegno condiviso di entrambe le organizzazioni nella trasformazione digitale ed in particolare nel far progredire i servizi di moneta elettronica.

Con questa partnership, OKTO ribadisce la sua costante dedizione alla conformità normativa ed all’impegno collaborativo con le Autorità locali. Entrando a far parte di IDH, OKTO è pronta ad amplificare la sua capacità di fornire servizi di pagamento all’avanguardia agli operatori commerciali, il tutto aderendo ai più alti standard e best practice del settore.

Francesco Crudo, Director Corporate Development & Regulatory Affairs di OKTO in Italia, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di entrare a far parte di IDH, una prestigiosa Fondazione dedicata al miglioramento del panorama digitale italiano. OKTO ha il massimo commitment a sostenere gli standard normativi più rigorosi ed a lavorare a stretto contatto con le Autorità locali per fornire soluzioni di pagamento innovative, sicure ed efficienti ai nostri partner commerciali”.

IDH accoglie OKTO nella Fondazione. A tale riguardo, il presidente Maurizio Pimpinella, ha aggiunto:

“Diamo un caloroso benvenuto a OKTO nella nostra Fondazione. L’impegno di OKTO per la compliance e l’innovazione è in linea con il nostro impegno a promuovere l’innovazione digitale in Italia, nel panorama Paytech e Fintech. Auspichiamo una collaborazione sempre più stretta di OKTO con tutti i nostri membri per promuovere lo sviluppo dell’ecosistema digitale e dei pagamenti in Italia”.

In qualità di membro IDH, OKTO parteciperà attivamente alle attività di condivisione delle conoscenze, tra cui tavole rotonde, convegni e conferenze, assicurando che rimanga all’avanguardia nella trasformazione digitale italiana e nel panorama del settore dei pagamenti in continua evoluzione.

