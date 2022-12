Novomatic. Matteo Marini lascia la guida del concessionario ADMIRAL Gaming Network

Il 31 dicembre 2022 terminerà la collaborazione del dott. Matteo Marini con ADMIRAL Gaming Network ed il gruppo NOVOMATIC Italia. Una collaborazione iniziata nel 2003 nel momento della prima gara per la gestione della rete telematica degli apparecchi da intrattenimento.

Il concessionario ADMIRAL Gaming Network è oggi una società economicamente solida, un riferimento nel settore del gioco legale, sinonimo di affidabilità e sicurezza, costituita da un team di professionisti e da un network di partner di grande qualità.

Il dott. Marini dichiara: “Ringrazio il Gruppo Novomatic che mi ha dato fiducia in questi anni nel ruolo di guida della società. Nel 2023, che inizia con una nuova avventura imprenditoriale, mi porto dietro un patrimonio fondamentale costituito dalla grande esperienza maturata in questi anni e dalle tante persone di valore che ho incontrato”.

“Ringrazio moltissimo il dott. Marini – le parole di Markus Buechele, CEO di NOVOMATIC Italia – per aver dedicato la sua professionalità, le sue qualità manageriali, la sua dedizione al concessionario di rete del Gruppo e a NOVOMATIC. La sua conoscenza del comparto e lo studio approfondito condotto negli anni, sono stati per il Gruppo uno stimolo importante e una leva su cui contare in ogni momento. Auguro a Matteo un futuro radioso e di successo”.

Il concessionario ADMIRAL Gaming Network sarà affidato dal 1° gennaio 2023 alla direzione dell’attuale Presidente Markus Buechele, fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

