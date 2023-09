Norvegia. L’EGBA chiede la fine del monopolio nel gambling

Il segretario generale della European Gaming and Betting Association (EGBA), Maarten Haijer, ha esortato la Norvegia a porre fine al suo sistema di licenze monopolistiche.

La Norvegia è attualmente uno dei pochi paesi europei e nordici, insieme alla Finlandia, ad avere ancora un sistema di monopolio. Norsk Rikstoto detiene i diritti esclusivi per le scommesse ippiche pari-mutuel e Norsk Tipping per le scommesse sportive.

Tuttavia, sembra che l’uso di sistemi di licenza monopolistici in Europa stia giungendo al termine, poiché la Finlandia sembra destinata a inaugurare un modello di licenza parziale entro il 2025 che vedrebbe il rilascio di permessi per le scommesse sportive, ma Veikkaus manterrà il suo monopolio per i giochi, le scommesse e le lotterie.

Haijer ha osservato: “La convinzione che un modello di monopolio sia essenziale per un gioco d’azzardo più sicuro non è in linea con l’attuale tendenza europea. Quasi tutti gli altri paesi europei hanno implementato una qualche forma di sistema di licenze, dando con successo priorità alla sicurezza dei giocatori all’interno di un quadro normativo che fornisce regole chiare che le aziende devono seguire. In Norvegia, c’è una chiara richiesta di alternative all’attuale monopolio del gioco d’azzardo, come evidenziato dalla determinazione dei giocatori nel cercare attivamente e accedere ai siti web internazionali che offrono loro una scelta più ampia. È fondamentale che il governo riconosca e risponda a questa richiesta”.

Tuttavia, sulla base degli eventi recenti, le autorità di regolamentazione norvegesi sembrano intenzionate a mantenere il monopolio. La settimana scorsa, la Lottstift – l’autorità norvegese per il gioco d’azzardo – ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che quattro importanti gruppi di scommesse si stavano “ritirando” dal paese.

L’introduzione di un sistema di licenze risponderebbe alla domanda di opzioni di gioco alternative, aumenterebbe le entrate fiscali e migliorerebbe misure di gioco più sicure regolamentando più operatori all’interno del paese.

