Nick Rudd: “EAG strategico punto di incontro con nuove opportunita da non perdere.”

Il Gruppo Rudd fa parte di un numero crescente di forze industriali progressiste che utilizzeranno il prossimo EAG (16-18 gennaio, ExCeL Londra) per soddisfare una serie di obiettivi strategici, molti dei quali vanno oltre l’opportunità di identificare nuovi prodotti.

L’amministratore delegato Nick Rudd ha confermato: “L’EAG è l’evento dell’anno che riunisce tutti i settori merceologici e i rappresentanti dell’industria in un unico luogo e come tale genera tutta una serie di opportunità di incontro e di incontro con i colleghi, clienti e produttori per pianificare l’anno a venire”.

“Utilizziamo EAG per una serie di ragioni diverse e in molti modi diversi, il che rende sempre lo spettacolo molto frenetico ma anche estremamente prezioso per l’azienda. Sebbene siamo in costante contatto con i produttori e i fornitori da cui acquistiamo, averli tutti in un unico posto significa che possiamo portare i nostri clienti in ciascuno dei loro stand e discutere strategie su una serie di questioni, non ultimo il lancio di nuovi prodotti, le applicazioni delle nuove tecnologie e ovviamente le risposte al Libro bianco”.

“Con tutte le parti interessate riunite in un unico posto, il processo decisionale è molto più rapido e avere quel tempo cruciale faccia a faccia in un ambiente favorevole aiuta a identificare le strategie più efficaci per il resto dell’anno”.

“Pianifichiamo la nostra presenza in modo abbastanza meticoloso, il che implica anche portare il personale d’ufficio del Rudd Group a ExCeL per consentire loro di sperimentare il settore e vedere di cosa si tratta. Fornisce il contesto ai loro ruoli e funge effettivamente da potente strumento motivazionale. Sebbene il prodotto sia ovviamente fondamentale per la stragrande maggioranza dei visitatori di EAG, lo spettacolo offre anche a molti livelli diversi e dal nostro punto di vista è da non perdere”.

Gli oltre 4.000 operatori previsti per partecipare all’edizione 2024 avranno l’opportunità di accedere agli ultimissimi lanci di prodotti e innovazioni del settore, condividere approfondimenti ed esperienze con i colleghi del settore, tenersi aggiornati sugli sviluppi che incidono sulla responsabilità sociale per gentile concessione di Bacta Safer Gambling Hub, partecipare a Il nuovo programma di seminari con il marchio “thinkbite” di Bacta, ricco di contenuti e approfondimenti rilevanti per il business, si unisce alle celebrazioni del cinquantesimo anniversario di Bacta e contrassegna l’eccellenza del settore ai Bacta Annual Awards.

