New York, le isituzioni competenti si uniscono per il Mese della sensibilizzazione

La Commissione di gioco dello Stato di New York ha unito le forze con il Consiglio nazionale sul problema del gioco d’azzardo, le organizzazioni sanitarie dello stato di New York, i gruppi di difesa e gli operatori per dedicare il mese di marzo alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul problema del gioco d’azzardo.

Il direttore esecutivo del Consiglio nazionale Keith Whyte dichiara: “Il tema del Problem Gambling Awareness Month 2020 è “Consapevolezza + azione”. Questo mese è dedicato all’azione e alle conversazioni su problemi relativi al gioco d’azzardo e all’indirizzo delle persone verso l’aiuto di cui potrebbero aver bisogno.

“Il tema riassume molto bene i nostri piani per il mese della consapevolezza del gioco d’azzardo problematico. Stiamo collaborando con i nostri operatori in tutto lo stato per educare il pubblico dei giochi sulle varie politiche e procedure che abbiamo adottato per salvaguardare i nostri giocatori e migliorare l’integrità e il valore di intrattenimento dei loro giochi preferiti”, ha spiegato il direttore esecutivo della Commissione Robert Williams .

La partecipazione della commissione al Mese di sensibilizzazione sul gioco d’azzardo problematico segue il conseguimento della certificazione di livello quattro da parte della World Lottery Association come leader globale nell’incorporazione di principi di gioco responsabile nelle sue operazioni quotidiane. La commissione rimane l’unica nordamericana che ha raggiunto questo status. La commissione utilizzerà approfondimenti tratti dalle discussioni con i suoi partner dell’alleanza, così come i suoi colleghi di Partenariato di gioco responsabile, per sviluppare un programma di marketing per la verifica dell’età che aumenti significativamente la consapevolezza e susciti cambiamenti comportamentali, requisiti di limitazione dell’età della lotteria tra rivenditori autorizzati e giocatori della lotteria .

PressGiochi