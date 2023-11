MondoGaming, pronto a debuttare nel mercato italiano

Malta – La scorsa settimana tra gli espositori di Sigma Europe a Malta abbiamo incontrato l’italianissima Mondogaming LTD, fornitore di software per piattaforme di scommesse sportive, proiettato nel business B2B

Malta – La scorsa settimana tra gli espositori di Sigma Europe a Malta abbiamo incontrato l’italianissima Mondogaming LTD, fornitore di software per piattaforme di scommesse sportive, proiettato nel business B2B e B2C. Già presente in Africa, Sud America, Europa e Asia, con un piano di espansione nel resto del mondo, si prepara oggi a debuttare anche nel mercato italiano.

“Abbiamo recentemente acquisito la licenza da un operatore che ha lasciato il mercato italiano e stiamo completando l’iter di certificazione della nostra piattaforma – ci spiega il proprietario Matteo DiMatteo. Se tutto andrà bene saremo live per febbraio. Dopo tanta esperienza maturata nei mercati internazionali, siamo orgogliosi di iniziare a operare nel mercato b2b italiano. Stiamo facendo il nuovo software e ci prepariamo ad essere presenti ad Enada a marzo: speriamo per allora di avere il primo cliente online”.

“Altro progetto al quale stiamo lavorando – annuncia – è il nuovo brand di giochi di slot online MondoPlay che faremo partire con oltre 40 giochi.

MondoPlay ci permetterà di interfacciarci direttamente con i giocatori. Negli ultimi anni il mercato dell’online ha vissuto una crescita enorme, che continua, e questo porta a cambiamenti anche nel modo di giocate da parte dell’utente. I nostri giocatori hanno un’età media di 32-35 anni. Bonus, free spin e tornei gratis sono le features preferite.

Da italiani, quali siamo, vogliamo affermare il nostro brand come provider di iGaming anche nel nostro paese” conclude.

PressGiochi