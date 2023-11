Microgame, Diego Mendez è il nuovo Direttore Commerciale

Microgame S.p.A, Service Provider leader del business Online, annuncia l’ingresso di Diego Mendez nel Management Team della società, con il ruolo di Direttore Commerciale (Chief Commercial Officer).

Diego Mendez avrà la responsabilità di gestire e coordinare l’area commerciale sia per il mercato Italiano che Internazionale oltre al Customer Service dell’Azienda

Diego Mendez riporterà direttamente a Marco Bedendo, Direttore Generale Microgame, che ha condiviso: “Diego è un manager di grande esperienza nel settore del gaming, avendo lavorato per primari gruppi Nazionali ed Internazionali”. Commenta Marco Bedendo, Direttore Generale di Microgame. “Sono convinto che Diego, in questo contesto di grande cambiamento per il mercato Online, grazie alle sue profonde competenze in ambito BTB e BTC, contribuirà a consolidare e sviluppare l’Azienda, valorizzando le innovative soluzioni tecnologiche di Microgame, che hanno come fiore all’occhiello la nuova piattaforma omnichannel flessibile e modulare”

Diego Mendez, commentando la sua nomina, ha dichiarato: “Sono entusiasta di intraprendere questa nuova sfida ed orgoglioso di entrare a far parte della famiglia Microgame”. Dichiara Diego Mendez, Direttore Commerciale Microgame. “Ogni mercato ha le sue peculiarità e sfide, ma una costante è l’importanza di soluzioni solide e innovative. Microgame sta facendo passi da gigante con la sua nuova piattaforma, proponendo al mercato una novità assoluta, pensata per anticipare le mutate esigenze dei Concessionari, sia in ambiato tecnologico che operativo a 360°. La mia ambizione è di lavorare al fianco di questo team dinamico per rafforzare ulteriormente la nostra presenza in Italia e, al contempo, di sfruttare le peculiarità uniche della piattaforma per penetrare i mercati Internazionali”

Diego Mendez proviene dal Gruppo Terrabusi dove ha ricoperto diversi ruoli chiave come CEO di Street Web e Get Bet sviluppando l’area Online BTC e di contenuto proprietario. Diego precedentemente ha lavorato per grandi gruppi internazionali quali Bally Technologies ed Inspired maturando una profonda conoscenza del settore retail BTB.

