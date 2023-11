Macao, le entrate relative ai giochi sono aumentate del 216% nei primi 10 mesi dell’anno

Il Financial Services Bureau ha riferito che Macao ha raccolto 51,55 miliardi di MOP (6,42 miliardi di dollari) di tasse dalle operazioni dei casinò nei primi dieci mesi dell’anno. La cifra è aumentata del 216% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

La ripresa è logica dato che lo scorso anno erano in vigore restrizioni ai viaggi legate al Covid-19. Nel mese di ottobre, il GGR di Macao è aumentato del 30,6% su base mensile e del 400,2% rispetto allo scorso ottobre. Complessivamente, il GGR di Macao per i primi dieci mesi del 2023 ammonta a 148,44 miliardi di MOP (18,44 miliardi di dollari), in aumento del 315,6% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Macao ha avviato nuove concessioni di gioco decennali il 1° gennaio con un’aliquota fiscale effettiva del 40% sulle entrate lorde dei giochi dei casinò. All’inizio di questa settimana, Ho Iat Seng, amministratore delegato di Macao, ha affermato che Macao non raggiungerà il suo obiettivo GGR per quest’anno. Secondo Asia Gaming Brief, in una conferenza stampa dopo il suo discorso politico del 2024 ha dichiarato di non poter fornire una nuova stima precisa ma che raggiungere l’obiettivo di 180 miliardi di MOP era “impossibile”.

PressGiochi