Lotterie. GLMS, Cassandra Matilde Fernandes nominata Legal and Projects Manager

La GLMS ha nominato come nuovo Legal and Projects Manager la giurista Cassandra Matilde Fernandes.

Cassandra è giurista, con un LLM della UC Berkeley, un Master in diritto europeo e in quello sportivo, un LLB in diritto e in francese dell’Università di Cardiff. La sua carriera professionale nel settore del diritto sportivo e della consulenza comprende studi legali a Parigi, Lisbona e in Commissione europea. Ha fornito consulenza a squadre e agenti di calcio su trasferimenti e contratti e ha rappresentato gli interessi dei giocatori presso la Camera di risoluzione delle controversie della FIFA.

Più recentemente, è stata consulente legale e Project Manager Senior nella divisione Convenzioni sportive presso il Consiglio d’Europa. Si è occupata delle questioni legali relative alle convenzioni, incluso il coordinamento dei gruppi consultivi della Convenzione antidoping, in particolare occupandosi di questioni legali, compresa la revisione del Codice mondiale antidoping e della legislazione penale relativa al doping nello sport. In precedenza era la Project Manager del progetto europeo e poi globale Keep Crime out of Sport (KCOOS). Il progetto ha fornito ai paesi di tutto il mondo assistenza pratica e tecnica per attuare misure per combattere le manipolazioni delle competizioni sportive e affrontare gli aspetti disciplinari e penali del problema. Nel tempo libero, gioca a calcio ed è un allenatore di livello CFF3.

Ludovico Calvi, Presidente della GLMS, dichiara: “Siamo felici di dare il benvenuto a Cassandra nel nostro team. Il suo background legale, la sua consapevolezza delle politiche di integrità dello sport, nonché la sua esperienza con istituzioni intergovernative come il Consiglio d’Europa, saranno sicuramente un grande vantaggio per la nostra associazione in crescita ”.

Cassandra Matilde Fernandes si unirà al team di Losanna il 1 ° aprile 2020.

PressGiochi