L’industria del gioco sostiene l’Ucraina

Il mondo del gioco si mobilita per sostenere le popolazioni in Ucraina. Lo ha annunciato oggi il grupo Entain che ha donato 50mila £, ma velocemente sono tante le aziende che si stanno attivando.

L’iniziativa Gaming Industry for Ukraine mira a raccogliere 250.000 sterline per le persone sfollate a causa della guerra in Ucraina, e tutto il ricavato sarà devoluto alla raccolta fondi per la crisi in Ucraina di Choose Love.

Inoltre, l’iniziativa invita le aziende con merce promozionale inutilizzata come power bank, asciugamani, bottiglie d’acqua e abbigliamento a donare questi articoli.

Più di 350.000 persone sono fuggite dall’Ucraina la scorsa settimana e Choose Love sta raccogliendo fondi per sostenere la consegna di aiuti e servizi essenziali a coloro che sono ancora nel paese, così come a coloro che fuggono dal conflitto. Ciò include cure mediche di emergenza, cibo, riparo, vestiti, supporto legale.

L’industria del gioco d’azzardo ha forti legami con l’Ucraina, con numerosi operatori e fornitori che lavorano nel paese o hanno squadre con sede lì.

“La maggior parte delle organizzazioni europee impiega persone dall’Ucraina o ha fatto affari nella regione”, ha detto un portavoce di Gaming Industry per l’Ucraina. “L’industria globale del gioco d’azzardo è una famiglia e ciò che è diventato chiaro negli ultimi giorni è la forza della responsabilità che sente nel fornire supporto al popolo ucraino, motivo per cui abbiamo avviato questa campagna per permetterci di lavorare insieme per rendere più facile che ciò accada. Choose Love utilizzerà i fondi raccolti nel modo più rapido ed efficiente, assistendo coloro che ne hanno più bisogno. Lavorando collettivamente, possiamo anche mostrare come l’industria può essere una forza positiva”.

Choose Love è un ente di beneficenza dedicato al sostegno dei rifugiati in tutto il mondo.

Clarion Gaming sostiene pienamente la campagna e incoraggia tutte le parti interessate a donare ciò che possono. “In qualità di organizzatore di eventi, il nostro unico scopo è riunire il settore”, ha affermato l’amministratore delegato di Clarion Gaming, Alex Pratt. “Nel corso degli anni operatori e fornitori ucraini sono stati al centro di questo lavoro. L’Ucraina è un centro per l’innovazione tecnologica che guida il progresso del settore e, dallo scorso anno, un nuovo importante mercato per gli operatori.

Le donazioni possono essere effettuate cliccando il link qui.

