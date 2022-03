Entain dona 50mila £ per l’emergenza in Ucraina

Oggi la Fondazione Entain ha fatto sapere di aver donato 50mila £ per fornire aiuti umanitari al popolo ucraino. La donazione, effettuata tramite Crown Agents, una distinta organizzazione no-profit che

Oggi la Fondazione Entain ha fatto sapere di aver donato 50mila £ per fornire aiuti umanitari al popolo ucraino.

La donazione, effettuata tramite Crown Agents, una distinta organizzazione no-profit che opera in Ucraina da 25 anni, sarà utilizzata per attrezzature mediche salvavita per curare il numero crescente di feriti nella regione.

Il mondo del gioco, come era facile aspettarsi, inizia a mobilitarsi e montrare il suo impegno anche in questa emergenza unanitaria che tocca il cuore di tutti gli europei e non solo.

L’industria del gioco sostiene l’Ucraina

