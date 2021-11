L’ex dirigente di Red Bull si unisce al team di eSport di Clarion Gaming prima dell’ICE London 2022

Clarion Gaming ha sottolineato il suo costante impegno nei confronti del fenomeno degli eSport con la nomina dell’ex dirigente della Red Bull Jamie Coles alla nuova posizione di Esports Event Manager. Jamie si unisce al team di Clarion Gaming dopo aver trascorso tre anni lavorando nel settore degli eventi di eSport professionali principalmente presso la “Red Bull Gaming Sphere” di Londra, dove è stato coinvolto in oltre 50 diversi eventi di eSport tra cui tornei, attivazioni, competizioni, workshop e bootcamp.

Annunciando la nomina, il capo degli eSports William Harding ha dichiarato: “Sono lieto di dare il benvenuto a Jamie la cui esperienza, conoscenza e intuizione rafforzeranno ulteriormente il nostro team di eSport. Dal lancio dell’arena degli eSport all’ICE London 2020, il nostro obiettivo è stato quello di aiutare i professionisti del settore del gioco d’azzardo ad approfondire la loro conoscenza degli eSport e nel frattempo beneficiare di un fenomeno globale che sta generando entrate annuali da scommesse stimate in 13 miliardi di dollari e in crescita. Dopo la revoca delle restrizioni imposte dal Covid sugli eventi dal vivo, abbiamo riunito esperti del settore tra cui Escharts, Bayes e il fornitore di pagamenti, Skinsback all’iGB Live di settembre! partecipare a una funzione pratica di scommesse ed educazione sugli eSport che ha identificato quali parti dell’ecosistema di eSport sono rilevanti per il mercato delle scommesse e in che modo l’industria può interagire con i fan degli eSport”.

“Con una previsione di 646 milioni di fan entro il 2023, gli eSport hanno tutte le credenziali necessarie per diventare la “prossima grande novità” delle scommesse e stiamo finalizzando i nostri piani per ICE London 2022 per riflettere questo. Il nostro approccio agli eSport è coerente con l’impegno di Clarion Gaming di essere i primi a commercializzare nuove iniziative, esplorando e facilitando importanti opportunità di business per i settori del gioco, del gioco d’azzardo e delle scommesse”.

ICE London è il più grande evento del settore del gioco d’azzardo b2b al mondo e abbraccia ogni aspetto dell’ecosistema del gioco da creatori di giochi, distributori, operatori e rivenditori, ad associazioni di categoria, enti strategici e regolatori.

