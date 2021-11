Legge di Bilancio. Più di 6mila emendamenti presentati. Lanzi (M5S) propone sostegni al settore ippico

Sono 6290 gli emendamenti alla legge di Bilancio 2022 presentati dai partiti in Commissione Bilancio al senato. Forza Italia ne ha presentati 1108, M5S 988, PD 865, Lega 976, Italia

Sono 6290 gli emendamenti alla legge di Bilancio 2022 presentati dai partiti in Commissione Bilancio al senato. Forza Italia ne ha presentati 1108, M5S 988, PD 865, Lega 976, Italia Viva 468, 890 il Gruppo misto, 210 le Autonomie. Sono 785 gli emendamenti di FdI e 60 hli Ordini del giorno.

Tra le proposte del M5S che PressGiochi ha visionato in anteprima, la proposta del senatore Lanzi chiede misure di sostegno delle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche.

L’emendamento interviene sul programma di spesa dello Stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole al fine di aumentare le risorse destinate al settore ippico, raggiungendo l’ammontare previsto per l’anno 2021. Per il 2022, infatti, lo stato previsionale prevede un’ulteriore riduzione dello stanziamento di circa il 15%, che rischia di avere gravi conseguenze per molte società di corse, con gravi ripercussioni sociali sui lavoratori e sugli operatori del settore.

La riduzione dello stanziamento sarebbe stato causato dal calo del movimento scommesse dovuto all’applicazione del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, che ha precluso la presenza di persone sia nelle sale adibite alla raccolta scommesse sia negli ippodromi, questa situazione è stata in parte superata solo con il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 e il decreto legge 23 luglio 2021, n.105, recanti misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia.

Il taglio penalizzerebbe ulteriormente gli impianti ippici, unica componente della filiera a non avere avuto nessun ristoro dai danni dovuti alla pandemia.

Nell’emendamento si legge:

1. Al fine di garantire il funzionamento degli impianti ippici, le risorse destinate alle sovvenzioni alle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche e per i servizi televisivi delle immagini delle corse, dello Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è incrementato di 6,5 milioni di euro per l’anno 2022.

2. Agli oneri di cui al comma precedente si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo da assegnare per interventi di settore di cui allo Stato di previsione del Ministero dell’Economia e Finanze.

