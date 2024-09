Las Vegas. La demolizione del Tropicana avverrà il 9 ottobre con oltre 2.000 esplosivi

Le torri del Tropicana Hotel di Las Vegas saranno demolite il 9 ottobre alle 2:30 del mattino con un’implosione spettacolare. Le torri di 23 piani, per un totale di 917.400 piedi quadrati, verranno abbattute completamente al suolo in soli 22 secondi. Saranno utilizzati 2.190 chili di esplosivi, come annunciato congiuntamente da Bally’s Corp. e dagli Oakland Athletics.

Prima dell’implosione, il Tropicana sarà celebrato con uno spettacolo di 555 droni e un’esibizione pirotecnica realizzata da Fireworks by Grucci, secondo quanto riportato dal Las Vegas Review-Journal.

Steve Hill, presidente e CEO della Las Vegas Convention and Visitors Authority, ha sottolineato l’importanza simbolica dell’evento per la città. “Abbiamo una storia incredibilmente ricca che ha definito l’intrattenimento dal vivo, la vita notturna e la cultura, e apprezziamo il ruolo significativo che il Tropicana ha avuto nel fare di Las Vegas ciò che è oggi”, ha dichiarato Hill. “Siamo entusiasti di vedere come questo angolo iconico continuerà a plasmare l’eredità di Las Vegas”.

Il commissario della contea di Clark, Jim Gibson, ha aggiunto che questa potrebbe essere l’ultima implosione su Las Vegas Boulevard per un lungo periodo. “Sarà una serata incredibilmente emozionante”, ha detto Gibson. “È passato molto tempo dall’ultima volta che abbiamo fatto qualcosa di simile e probabilmente passeranno molti anni prima che accada di nuovo.”

Il Tropicana, un simbolo dell’era del Rat Pack, sarà abbattuto per fare spazio al nuovo stadio da 1,5 miliardi di dollari degli Oakland Athletics. Lo stadio sarà costruito su 9 dei 35 acri del sito, mentre Bally’s Corp. ha in programma di costruire un nuovo resort attorno allo stadio in un secondo momento. La costruzione dell’impianto dovrebbe iniziare nel secondo trimestre del prossimo anno e terminare all’inizio del 2028, in tempo per la stagione della Major League Baseball.

Il Dipartimento Edilizio della Contea di Clark ha rilasciato il permesso di demolizione il 23 settembre, permettendo alla Controlled Demolition Inc. di supervisionare l’implosione delle torri. Questa azienda ha già gestito altre demolizioni importanti a Las Vegas, come quelle del Dunes e del Landmark, e il progetto ha un valore stimato di 1,2 milioni di dollari.

Il giorno dell’implosione non ci saranno aree pubbliche da cui osservare l’evento, e si raccomanda alle persone di organizzarsi di conseguenza. Circa 2.190 chili di esplosivi e 22.000 piedi lineari di cavo detonante verranno utilizzati, e l’evento sarà preceduto da fuochi d’artificio e uno spettacolo di droni. Le torri Paradise e Club si prevede collasseranno completamente in 22 secondi.

La demolizione del Tropicana segna la prima implosione di un resort sulla Strip di Las Vegas dal 2016, quando furono abbattute le torri del Riviera.

Futuro del sito – Al posto del Tropicana sorgerà il nuovo stadio degli Oakland Athletics, che hanno ricevuto il via libera dalla Major League Baseball per trasferirsi a Las Vegas. Nel frattempo, la squadra giocherà in uno stadio di minor league a Sacramento.

