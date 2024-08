Nevada: sulla Strip di Las Vegas calano del 15% i guadagni del gioco d’azzardo

Il Nevada ha registrato una diminuzione del 6,9% nei ricavi del gioco d’azzardo a luglio, segnando il primo calo in quattro mesi. Secondo quanto riportato dal Nevada Gaming Control Board, i guadagni totali sono scesi a 1,31 miliardi di dollari rispetto agli 1,41 miliardi dello stesso mese dell’anno precedente, che era stato il secondo più alto nella storia dello stato.

Michael Lawton, analista economico senior del Gaming Control Board, ha dichiarato che questo calo era prevedibile, dato l’eccezionale rendimento di luglio 2023. “No, non considererei questo l’inizio di una flessione”, ha affermato Lawton, sottolineando che il confronto è stato difficile poiché luglio 2023 aveva registrato un tasso di vincita del baccarat straordinario, pari al 23,52%, il più alto dal giugno 2003. Quest’anno, invece, il tasso di vincita è stato inferiore, al 14,39%, contribuendo alla diminuzione complessiva dei ricavi.

La Strip di Las Vegas ha subito un calo del 15% nei guadagni, scendendo a 709,3 milioni di dollari. In contrasto, il centro di Las Vegas ha visto un aumento del 9,9%, con i casinò che hanno incassato 71,8 milioni di dollari. Le aree periferiche della Contea di Clark, inclusa la zona sud-ovest di Las Vegas, dove si trova il nuovo casinò Durango, hanno riportato un incremento del 19% raggiungendo i 171,2 milioni di dollari.

I risultati sono stati variabili nelle altre regioni: Sparks ha registrato una diminuzione dell’11,4% nei ricavi del gioco, mentre North Lake Tahoe ha visto un incremento del 14,1%. I ricavi a South Lake Tahoe sono rimasti stabili e, nel sud del Nevada, mentre la Boulder Strip e Mesquite hanno mostrato guadagni, Laughlin ha visto un calo.

Questo calo nei ricavi segue un periodo di prestazioni da record nel bilancio 2023-24. Il calo di luglio è la prima flessione annuale da marzo 2024 e la più significativa da novembre 2022. Nonostante ciò, l’industria del gioco d’azzardo del Nevada ha mantenuto una serie di 41 mesi consecutivi con ricavi superiori a 1 miliardo di dollari.

L’attività di gioco di luglio ha generato quasi 95,9 milioni di dollari in tasse statali sul gioco d’azzardo, un leggero calo rispetto all’anno precedente. Anche il settore del poker online ha visto una crescita più lenta, mentre i casinò online restano ancora non disponibili nello stato.

Oltre ai difficili confronti annuali, altri fattori hanno contribuito al calo. La chiusura temporanea di The Mirage per ristrutturazioni, che lo trasformeranno in Hard Rock Hotel & Casino, ha rimosso una fonte di ricavi dalla Strip. Inoltre, luglio 2024 ha avuto un fine settimana in meno rispetto a luglio 2023, influenzando ulteriormente i dati.

Guardando al futuro, i dati storici suggeriscono che agosto potrebbe vedere un lieve miglioramento, come già avvenuto negli ultimi due anni. Tuttavia, questi guadagni probabilmente non saranno sufficienti a compensare il calo di luglio. L’industria del gioco d’azzardo dovrà puntare su performance forti negli ultimi mesi dell’anno, in particolare a novembre e dicembre, per raggiungere un altro anno fiscale da record.

PressGiochi