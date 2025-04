Lazio. Commissione Bilancio approva legge sull’Osservatorio Regionale per prevenzione dalle dipendenze

La commissione Bilancio della Regione Lazio ha approvato le norme finanziarie relative alla proposta di legge n° 70 che istituisce l’ “Osservatorio Regionale per l’educazione alla salute e la prevenzione dalle tossicodipendenze tra i giovani”.

Commenta così l’approvazione della legge il consigliere regionale della regione Lazio Cosmo Mitrano (Forza Italia): “L’iniziativa legislativa è stata promossa dal collega ed amico Angelo Tripodi di Forza Italia, cui va il mio plauso per l’impegno verso un tema di stringente attualità che merita la massima attenzione da parte delle istituzioni.

Non bisogna mai abbassare la guardia nella lotta alle tossicodipendenze complessivamente intese, quali sostanze stupefacenti o psicotrope, alcool, tabacco, gioco d’azzardo patologico, nonché da ogni altra forma di dipendenza.

Occorre intervenire soprattutto sul piano della prevenzione e dell’educazione ai comportamenti corretti e a stili di vita che ci allontanino da tali pericoli.

L’istituzione di un Osservatorio Regionale per la prevenzione ed il contrasto alle dipendenze, presso la Direzione regionale competente in materia di politiche sociali, si muove proprio nel solco di una strategia che mira per l’appunto a prevenire, piuttosto che a intervenire dopo su comportamenti scorretti messi in atto.

Tale organo avrà il compito, tra le altre cose, di rilevare la diffusione delle varie dipendenze nella Regione Lazio; di raccogliere, analizzare e diffondere dati sugli interventi, sui servizi e sulle prestazioni erogate in materia di prevenzione e cura delle dipendenze; di elaborare studi e proposte per migliorare il sistema integrato degli interventi in materia di politiche sociali; di monitorare le attività di prevenzione; di promuovere campagne informative e di sensibilizzazione rivolte agli studenti ed alle loro famiglie sulle conseguenze derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti.

L’Osservatorio collaborerà con la Giunta regionale e la commissione consiliare competente in relazione all’attività svolta”.

Dopo l’approvazione da parte della Commissione Bilancio, ora la proposta di legge dovrà essere esaminata in aula.

PressGiochi