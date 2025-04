Gioco online e Organismi di Verifica: ADM pubblica le linee guida, osservazioni entro il 15 aprile

L’Ufficio gioco a distanza e scommesse dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha completato l’elaborazione dello schema delle Linee guida per gli organismi di verifica inerenti alle regole tecniche relative al rapporto di concessione per l’esercizio e la raccolta dei giochi online che contengono una raccolta di indicazioni e raccomandazioni – da intendersi come insieme minimo – e gli obiettivi attesi, in termini di verifica, relativamente ai requisiti delineati nelle regole tecniche relative al rapporto di concessione del gioco online, anche con riferimento alle funzionalità specifiche dei singoli componenti del sistema del concessionario, nonché nelle specifiche disposizioni regolamentari delle diverse tipologie di gioco.

Eventuali osservazioni, che verranno attentamente vagliate dall’Agenzia ai fini dell’adozione definitiva del provvedimento, potranno essere inviate, entro e non oltre il 15 aprile 2025, all’indirizzo PEC: dir.giochi.gad-scommesse@pec.adm.gov.it.

“Il presente documento – specifica ADM- contiene una raccolta di indicazioni e raccomandazioni, da intendersi come insieme minimo, sulle modalità operative da seguire per un’appropriata verifica della conformità del sistema del concessionario secondo i requisiti previsti dalle Regole Tecniche relative al rapporto di concessione per l’esercizio e la raccolta dei giochi di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, di seguito Regole Tecniche.

In particolare, per ogni requisito previsto nelle Regole Tecniche è riportato l’obiettivo della verifica da eseguire, che dovrà valutare la corrispondenza tra quanto definito nelle Regole Tecniche e le caratteristiche del sistema del concessionario e dei suoi componenti”.

“Il concessionario deve richiedere, attraverso le procedure informatiche messe a disposizione da ADM sul sito internet istituzionale all’interno dell’area riservata, la verifica tecnica di conformità ad uno degli Organismi di Verifica convenzionati con ADM, di seguito ODV.

Il concessionario deve consegnare quanto richiesto dall’ODV per l’espletamento dell’attività di verifica tecnica di conformità.

Gli ODV, attraverso l’area riservata a loro dedicata sul sito internet istituzionale di ADM, devono prendere in carico la richiesta del concessionario e procedere alla verifica tecnica di conformità che deve riferirsi sempre al sistema del concessionario nella sua interezza.

Per le scommesse a quota fissa su simulazione di eventi, l’ODV esegue i test di integrazione tra la piattaforma di gioco, già verificata da SO.GE.I. S.p.A. e gli altri componenti del sistema del concessionario, atteso che la richiesta di verifica tecnica di conformità della piattaforma di gioco per le scommesse a quota fissa su simulazione di eventi è indirizzata a SO.GE.I. S.p.A. che opera secondo le disposizioni contenute nella determinazione direttoriale n. 3759 del 29 luglio 2016.

L’ODV, indipendentemente dalle metodologie utilizzate, dovrà assicurare un’attività di verifica completa ed esaustiva, inclusa l’eventuale ispezione del codice sorgente, che consenta di accertare quanto previsto dalla normativa vigente e di escludere, nei limiti della ragionevolezza, tutte le condizioni che contrastino la conformità del sistema del concessionario alle Regole Tecniche.

L’ODV, al termine delle attività di verifica tecnica di conformità, anche in caso di aggiornamenti, deve redigere un esito di verifica dando evidenza, attraverso opportuna e dettagliata documentazione, con allegati prospetti, grafici e test report, dei risultati riscontrati. Tutta la documentazione prodotta dovrà essere caricata nel sito internet istituzionale di ADM all’interno dell’area riservata dedicata agli ODV.

Per la raccolta per i giochi di cui all’articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 25 marzo 2024, n. 41, è propedeutica la certificazione del sistema del concessionario da parte di ADM, contenente l’esito positivo della verifica tecnica di conformità e le risultanze della medesima.

Nel caso in cui il concessionario intenda apportare modifiche, che ritiene abbiano impatto sulle funzionalità che hanno contribuito a determinare i file critici, al proprio sistema del concessionario già certificato, deve richiedere, attraverso le procedure informatiche messe a disposizione da ADM sul sito internet istituzionale all’interno dell’area riservata, una nuova verifica tecnica di conformità del sistema del concessionario indicando tutte le modifiche che intende apportare.

L’ODV valuta, sotto la propria responsabilità, le modifiche richieste, determinando una delle seguenti casistiche:

qualora, a seguito delle verifiche effettuate, l’ODV riscontri che le modifiche proposte riguardino esclusivamente file non critici, l’ODV stesso, dopo aver accertato che tali modifiche non abbiano impatto sulla conformità del sistema del concessionario già certificato, ne dà comunicazione ad ADM, indicando in un’apposita relazione le modifiche riscontrate;

qualora le modifiche proposte riguardino la modifica di file critici o l’aggiunta di nuove funzionalità o componenti, l’ODV, per accertare il mantenimento della conformità del sistema del concessionario alle Regole Tecniche, procede con una verifica, quantomeno, delle componenti interessate e dell’integrazione delle stesse con il sistema del concessionario nella sua interezza.

Le verifiche che dovranno essere condotte dall’ODV sono raggruppate in:

Sezione A – Verifiche relative ai requisiti specificati nelle regole tecniche relative al rapporto di concessione per l’esercizio e la raccolta dei giochi di cui all’articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 25 marzo 2024, n. 41;

Sezione B – Verifiche relative ai requisiti di gioco secondo la regolamentazione vigente;

Sezione C – Caratteristiche specifiche delle diverse modalità di gioco”, si legge nel documento.

Scarica il documento completo

PressGiochi