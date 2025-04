Sapar, polizze catastrofali: proroga fino al 1°ottobre 2025 per le medie imprese e fino al 31 dicembre 2025 per le piccole imprese

L’associazione nazionale Sapar informa le aziende associate che, come richiesto anche dalla stessa associazione, per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Legge nr.39/2025 il termine entro il quale è obbligatorio

L’associazione nazionale Sapar informa le aziende associate che, come richiesto anche dalla stessa associazione, per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Legge nr.39/2025 il termine entro il quale è obbligatorio stipulare la polizze assicurative per alluvioni, sismi etc. è stato prorogato al 1°Ottobre 2025 per le medie imprese ed al 31 Dicembre 2025 per le piccole imprese mentre per le grandi imprese il medesimo è restato fissato al 31 Marzo 2025.

Di seguito uno schema relativo alle diverse tipologie di imprese con le relative scadenze.

Piccole imprese, con almeno due dei seguenti parametri alla chiusura del bilancio:

Stato patrimoniale fino a 5 mln di Euro;

Ricavi netti fino a 10 mln di euro;

Numero dipendenti non sup.a 50);

Obbligo assicurativo entro: 31/12/2025 (*Dalla stessa data scatta la possibilità di essere esclusi da contributi agevolazioni o sussidi qualora non sia stata sottoscritta la polizza).

Medie imprese, con almeno due dei seguenti parametri alla chiusura del bilancio:

Stato patrim.superiore a 5 mln e inferiore a 20 mln di Euro;

Ricavi netti superiori a 10 mln e inferiori a 40 mln di euro;

Numero dipendenti superiore a 50 e inferiore a 250);

Obbligo assicurativo entro: 1/10/2025 (*Dalla stessa data scatta la possibilità di essere esclusi da contributi agevolazioni o sussidi qualora non sia stata sottoscritta la polizza).

Grandi imprese, con almeno due dei seguenti parametri alla chiusura del bilancio:

Stato patrim. superiore .a 20 mln di Euro;

Ricavi netti superiori a 40 mln di euro;

Numero dipendenti superiore a 250);

Obbligo assicurativo dal 31/3/2025 (*Dal 29 Giugno 2025 Giugno scatta la possibilità di essere esclusi da contributi agevolazioni o sussidi qualora non sia stata sottoscritta la polizza).

PressGiochi