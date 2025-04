Salvaguardare i minori online: il ruolo della regolamentazione e delle pratiche responsabili

Nelle scorse settimane, al Parlamento Europeo, The European Lotteries (EL) ha riunito esperti e istituzioni per affrontare il tema della prevenzione del gioco minorile, una priorità sempre più urgente. L’evento

Nelle scorse settimane, al Parlamento Europeo, The European Lotteries (EL) ha riunito esperti e istituzioni per affrontare il tema della prevenzione del gioco minorile, una priorità sempre più urgente. L’evento ha trattato temi cruciali come l’applicazione del Digital Fairness Act, le linee guida della Commissione Europea sulla protezione dei minori online, e l’impatto del Digital Services Act. Inoltre, è stato esplorato il ruolo fondamentale delle lotterie, un settore che ha da sempre adottato pratiche responsabili per garantire la protezione dei più giovani.

Con l’evoluzione delle tecnologie digitali, i rischi per i giovani online sono aumentati e si sono trasformati. Dalle caratteristiche di design che creano dipendenza ai contenuti generati dall’AI che possono risultare fuorvianti, i minori sono sempre più vulnerabili a pratiche online dannose. La sfida urgente per i legislatori è come rispondere efficacemente in un ambiente in cui la tecnologia si sviluppa più rapidamente della regolamentazione.

Questo è stato il tema centrale della discussione – analizzata da TheParliamentMagazine.eu – durante l’evento ospitato dall’eurodeputato Fulvio Martusciello (PPE, Italia) e moderato da Philippe Vlaemminck, Partner di Vlaemminck.law. L’eurodeputato croato Tomislav Sokol (PPE) ha sottolineato come la sicurezza online per i minori sia una priorità nell’agenda politica europea: “Se da un lato le tecnologie digitali offrono vantaggi, dall’altro contribuiscono anche a rischi significativi per i minori, come problemi di salute mentale, esposizione a contenuti dannosi, meccanismi di gioco che creano dipendenza e pratiche online predatorie” ha affermato Sokol. “Il prossimo rapporto d’iniziativa del Parlamento sulla protezione dei minori online evidenzia l’importanza di definire politiche europee future per garantire la sicurezza e il benessere dei minori nel mondo digitale.”

Al centro della protezione ci saranno una regolamentazione efficace e un’applicazione rigorosa delle norme – nel rispetto del principio di sussidiarietà – per prevenire strategie digitali manipolative rivolte ai minori.

L’evento ha evidenziato come tale regolamentazione possa trarre insegnamenti dagli operatori online responsabili. La presidente di EL, Romana Girandon, ha sottolineato che le lotterie nazionali sono “particolarmente rilevanti” nel dibattito, avendo da tempo adottato pratiche responsabili per proteggere i minori dai rischi del gioco d’azzardo. “Le lotterie sono parte integrante della società europea da secoli,” ha spiegato Girandon. “Sono nate per raccogliere fondi per il bene pubblico. Hanno rafforzato le mura cittadine, ripagato i debiti delle città, costruito ospedali.”

“I giochi di sorte devono essere divertenti, non creare dipendenza. Proteggere i minori e prevenire il gioco eccessivo non può essere negoziabile.”

Le lotterie, fin dalla loro origine, hanno bilanciato la remunerazione dei giocatori con il finanziamento di progetti civici. Oggi, le lotterie europee generano ogni anno 22 miliardi di euro per cause benefiche. Per Girandon, questa missione sociale le distingue dalle nuove piattaforme online, spesso carenti in termini di protezione per i minori.

Il relatore principale dell’evento, Joeri van den Bergh, esperto di future consumer, ha evidenziato le sfide che le nuove generazioni affrontano nel mondo digitale. In particolare, la Generazione Z, nativa digitale, spesso sperimenta insicurezza, isolamento elettronico e un forte bisogno di connessione. Se da un lato le aziende sfruttano queste dinamiche con campagne di marketing gamificate, dall’altro emergono nuove vulnerabilità per i giovani consumatori.

L’eurodeputato polacco Bogdan Zdrojewski (PPE) ha ribadito l’impegno dei legislatori nel fornire un quadro normativo adeguato per proteggere i minori online: “Come vicepresidente della Commissione Cultura e Istruzione, assicuro che questo tema è prioritario per noi,” ha affermato Zdrojewski. “Siamo pienamente impegnati a garantire la sicurezza dei giovani, dove strumenti come una rigorosa verifica dell’età e un marketing responsabile sono essenziali per proteggerli efficacemente.”

Senza adeguate misure di regolamentazione, la società manca degli strumenti necessari per proteggere le persone vulnerabili dai danni legati al gioco d’azzardo e ad altre pratiche online pericolose.

Verso un futuro digitale sicuro per le nuove generazioni

L’evento ha analizzato come le pratiche consolidate degli operatori socialmente responsabili, come le lotterie, possano essere applicate ai nuovi prodotti digitali. Le lotterie operano all’interno di quadri normativi stringenti, che impongono rigorosi sistemi di verifica dell’età, pratiche pubblicitarie responsabili e un monitoraggio proattivo per garantire la conformità. Tali misure potrebbero contribuire a proteggere i minori anche nel contesto più ampio delle piattaforme digitali.

Olli Sarekoski, vicepresidente di EL e CEO di Veikkaus Oy (lotteria finlandese), ha illustrato alcune delle migliori pratiche, tra cui strumenti per il gioco responsabile, misure di autenticazione rigorose e soluzioni basate sull’AI per mitigare i rischi.

I partecipanti sono stati informati che il Digital Services Act (DSA) ha rappresentato un passo avanti significativo nella responsabilizzazione delle piattaforme digitali. Tuttavia, gli esperti ritengono che l’applicazione delle norme debba rimanere solida in un ambiente online in rapida evoluzione.

Isabelle Perignon, Direttrice della Direzione Consumatori (JUST.B) della Commissione Europea, ha sottolineato che l’effettiva implementazione delle normative esistenti è fondamentale, specialmente in un settore, come quello del gioco d’azzardo, dove la regolamentazione rimane di competenza nazionale nel rispetto del principio di sussidiarietà. “L’applicazione delle norme è una priorità chiave, e continueremo a garantire che la legislazione a tutela dei consumatori venga pienamente attuata,” ha dichiarato Perignon. “Il ruolo della Commissione Europea è quello di coordinare questi sforzi, lavorando trasversalmente tra diversi settori e autorità. Pensateci come al direttore d’orchestra di una sinfonia.”

Tuttavia, Wojciech Talko, rappresentante della Rappresentanza Permanente della Polonia presso l’UE, ha avvertito che la regolamentazione da sola non sarà sufficiente per affrontare questa sfida sociale: “La sola legislazione non basta,” ha detto Talko. “Bisogna riconoscere che il modo in cui i giochi vengono progettati, specialmente nell’era dell’AI, offre nuove opportunità per aggirare le normative. Serve un approccio che coinvolga tutta la società.”

Un approccio più ampio deve riconoscere i diversi ruoli dei vari attori nella protezione dei minori online. Il DSA e il prossimo Digital Fairness Act (DFA) rappresentano un punto di partenza solido per una strategia coerente e coordinata tra gli Stati membri dell’UE. Tuttavia, oltre a queste misure, anche i genitori e la società nel suo complesso devono svolgere un ruolo attivo.

“Ascoltare questo dibattito oggi mi ha molto colpito, non solo come politico, ma anche come padre di un bambino di cinque anni,” ha detto l’eurodeputato Sokol. “Stiamo assistendo a un preoccupante cambiamento, in cui le interazioni digitali stanno sostituendo le esperienze reali, contribuendo all’aumento dei problemi di salute mentale tra bambini e adolescenti.”

Dr. Eszter Salamon, Direttrice di Parents International, ha sottolineato l’importanza di puntare sull’empowerment piuttosto che sulle sole restrizioni, promuovendo la resilienza digitale per aiutare i bambini a navigare nel mondo online. Le osservazioni finali sono arrivate da Olli Sarekoski, che ha ribadito l’importanza di un impegno congiunto tra operatori, regolatori, politici e stakeholder per costruire un ecosistema digitale sicuro senza soffocare l’innovazione.

