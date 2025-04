Ewa Bakun di Clarion parlerà all’Italian Gaming Exhibition and Conference

Ewa Bakun, Direttore dell’Industry Insight and Engagement di Clarion Gaming, è stata aggiunta al gruppo di esperti internazionali che interverranno alla seconda edizione della Italian Gaming Exhibition and Conference (IGE),

Ewa Bakun, Direttore dell’Industry Insight and Engagement di Clarion Gaming, è stata aggiunta al gruppo di esperti internazionali che interverranno alla seconda edizione della Italian Gaming Exhibition and Conference (IGE), che si terrà il 9 e 10 aprile presso il Salone delle Fontane a Roma.

Ewa modererà una sessione incentrata sull’innovazione tecnologica e su come i progressi, tra cui l’intelligenza artificiale, la realtà virtuale e aumentata, le criptovalute, gli NFT e il Metaverso, stiano influenzando l’intero settore, dall’esperienza dell’utente finale al modo in cui le aziende sono gestite.

Guardando alla seconda edizione dell’IGE, Ewa Bakun ha dichiarato: “Sono onorata di essere stata invitata a partecipare alla Italian Gaming Exhibition and Conference, un evento che non solo discute le sfide del settore, ma mira anche a tracciare un percorso per raggiungere un futuro sostenibile per tutti i settori dell’industria italiana. L’edizione del 2025 arriva in un momento cruciale, dopo la liberalizzazione delle licenze, creando importanti nuove opportunità di business e, come sostenuto dagli organizzatori, offrendo una piattaforma per creare un’industria aperta, responsabile e sostenibile.”

Ha continuato: “ICE, il marchio di punta di Clarion Gaming, ha sempre avuto una relazione altamente produttiva con l’industria italiana. La prima edizione di ICE Barcelona ha accolto 1.496 visitatori dall’Italia, rendendola la settima nazione più rappresentata tra un elenco che contava 163 paesi. La Italian Gaming Exhibition and Conference condivide molti dei valori e degli obiettivi che sono alla base di ICE e non vedo l’ora di condividere con i colleghi italiani alcuni dei piani entusiasmanti che abbiamo in serbo per ICE Barcelona 2026, in particolare la crescente e progressiva relazione che si sta sviluppando tra i marchi del gioco d’azzardo e della tecnologia.”

PressGiochi