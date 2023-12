La ICE Esports Betting Conference fornisce le chiavi per sbloccare l’enorme potenziale del settore

Il team Esports di Clarion Gaming ha annunciato la formazione della sua Esports Betting Conference (EBC) che si terrà l’8 febbraio presso l’ICC Capital Suite, parte dell’ExCeL di Londra.

La conferenza comprende una miscela di questioni e argomenti, tra cui approfondimenti sullo stato degli eSport nelle Americhe, strategie pratiche per interagire con la generazione Z, integrità dei dati e come massimizzarne il valore, nonché una sessione esclusiva offerta da Better Collective che svelerà il la strategia rivoluzionaria del marchio per gli eSport.

Will Harding, responsabile degli eSport presso Clarion Gaming, ritiene che la conferenza offra al settore un complemento perfetto alle attività che si svolgono presso l’Esports Arena, che è l’elemento più visitato dello show floor dell’ICE. Ha spiegato: “Questo è il primo anno che curiamo internamente la Esports Betting Conference: gli argomenti riflettono le questioni chiave del momento e forniscono una narrazione parallela all’esperienza ricca di adrenalina a tema F1 disponibile nella Esports Arena”.

“La Conferenza sblocca l’immenso potenziale che esiste al crocevia tra eSport e scommesse. Metterà in pole position i professionisti del settore che desiderano comprendere le dinamiche che guidano questo fenomeno, attingendo alle intuizioni esperte di marchi pionieristici tra cui Rivalry e Better Collective”.

Per assicurarti un biglietto aggiungi un pass per conferenza EBC durante il processo di registrazione a ICE London: https://www.icegaming.com

Agenda della conferenza sulle scommesse sugli eSport

Approfondimenti degli appassionati di eSport nelle Americhe: come ottenere un successo critico in queste aree geografiche

09:15-9:35

Daniel Offen, Insights e Data Lead presso Loadout spiegherà la ricerca basata sui dati dell’azienda che raccoglie statistiche vitali dai fan degli eSport in tutto il Nord e il Sud America. Dopo aver identificato le tendenze di gioco degli eSport più in voga e le preferenze dei giocatori, Loadout utilizzerà la piattaforma fornita dalla Conferenza per condividere i propri risultati e nel processo aiutare i delegati a dominare le Americhe.

La rivalità presenta – Gen Z e scommesse sportive: come catturare, coinvolgere e intrattenere la prossima generazione di fan

9:35-10:30

Con l’arrivo della Gen Z nell’età legale delle scommesse, questo cliente nativo digitale diventerà il nucleo demografico del settore del gioco d’azzardo. Ma con la Gen Z che scommette online meno delle loro controparti Millennial, come può l’industria delle scommesse sportive adattare i suoi prodotti per catturare un pubblico abituato all’intrattenimento in tempo reale, interattivo e coinvolgente? Il direttore del design del prodotto di Rivalry, David King, e il senior manager dei giochi Andre Nogueira esploreranno come i prodotti e i marchi di scommesse possono coinvolgere meglio la prossima generazione di fan e perché il valore dell’intrattenimento è fondamentale per catturare questo pubblico digitale.

Uscita dalla Data Beta

11:00 – 11:40

Un gruppo di esperti di dati approfondisce gli aspetti critici dell’integrità dei dati, dell’approvvigionamento ottimale dei dati e dell’applicazione efficace dei dati negli eSport. La sessione svelerà le complessità legate al mantenimento dell’accuratezza dei dati, individuerà le fonti principali di dati affidabili e svelerà i segreti per massimizzare il potenziale di quella che è una risorsa preziosa.

Giocare per vincere: il gioco di potere negli eSport di Better Collective

12:10 – 12.40

Better Collective rivelerà la strategia rivoluzionaria del marchio negli eSport in seguito all’acquisizione di HLTV e Futbin. La sessione spiegherà come Better Collective sta traducendo i dati grezzi di HLTV in approfondimenti fruibili e mettendo il turbo alle esperienze dei fan utilizzando le offerte uniche di Futbin. Questa sessione EBC è un’opportunità unica per ottenere approfondimenti esclusivi sulla strategia di Better Collective e sull’entusiasmante futuro che si sta creando sia per i fan che per i giocatori.

PressGiochi