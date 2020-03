La Gambling Commission sospende la licenza ad International Multi-Media Entertainment

La Gambling Commission ha intrapreso un riesame della licenza di International Multi-Media Entertainments Limited, che opera come Lotteries.com.

Ai sensi della sezione 118 (2) della legge, la Commissione UK ha deciso di sospendere quindi la suddetta licenza operativa.

La sospensione è dovuta alla mancata applicazione delle pratiche antiriciclaggio e alle continue preoccupazioni in materia di responsabilità sociale che la Commissione ha verso l’operatore. La sospensione di International Multi Media Entertainments Limited ha effetto immediato.

È stato incaricato l’operatore di garantire l’accesso dei clienti ai propri account per ritirare eventuali fondi e di restare in contatto con i consumatori in merito alla necessità di una messaggistica chiara e aggiornata.

