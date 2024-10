La Française des Jeux (FDJ) completa l’acquisizione di Kindred e diventa uno dei principali operatori di iGaming e scommesse in Europa

La Française des Jeux (FDJ), storico operatore francese di giochi e lotterie, ha concluso giovedì 2 ottobre 2024 l’acquisizione del gruppo svedese Kindred, noto per essere il proprietario del celebre sito di scommesse Unibet. L’operazione, dal valore di 2,5 miliardi di euro, rappresenta la più grande acquisizione nella storia della FDJ e segna un cambiamento di dimensione per l’azienda francese. Con questa mossa, FDJ si posiziona come uno dei leader europei nel settore dei giochi online e delle scommesse sportive.

Annunciata a gennaio 2024, l’offerta pubblica di acquisto di Kindred da parte di FDJ, l’operazione permetterà alla FDJ di controllare il 90,66% del capitale di Kindred, con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione nel mercato della lotteria e delle scommesse online. Grazie a questa acquisizione, FDJ diventa il terzo operatore di scommesse sportive e giochi online in Francia, con una presenza significativa anche in mercati chiave come Regno Unito, Paesi Bassi, Svezia e Belgio.

Stéphane Pallez, presidente del gruppo FDJ, ha commentato: “Siamo ben oltre gli obiettivi che ci eravamo posti e molto più rapidamente del previsto. Questa acquisizione crea un nuovo campione europeo nel settore del gioco e delle scommesse”.

Impatto finanziario – Con l’acquisizione di Kindred, che conta circa 2.500 dipendenti e genera un fatturato annuo di 1,45 miliardi di euro, FDJ rafforza la sua presenza internazionale. Circa il 26% del fatturato del gruppo sarà ora generato al di fuori della Francia, segnando una diversificazione significativa delle entrate.

Questa operazione si inserisce in un trend di acquisizioni strategiche per la FDJ, che nel 2022 aveva già rilevato ZEturf, specializzato in scommesse ippiche online, per 175 milioni di euro. L’acquisizione di Kindred, tuttavia, rappresenta un salto dimensionale importante per la società francese, che mira a una crescita sostenibile e redditizia.

Nonostante il successo dell’operazione, l’acquisizione è stata accompagnata da alcune preoccupazioni finanziarie. In particolare, il titolo FDJ ha subito una flessione del 6% in Borsa, a causa di voci su un possibile aumento della tassazione sui giochi d’azzardo. Sebbene la presidente Pallez abbia smentito queste voci, affermando che non ci sono proposte in tal senso nella legge finanziaria per la sicurezza sociale, l’incertezza ha alimentato il malcontento dei casinò francesi, che temono ulteriori pressioni fiscali.

Nel contesto dell’acquisizione, FDJ si è impegnata con l’Autorità della concorrenza francese a mantenere separate le sue nuove acquisizioni dalle attività in cui detiene il monopolio, come le lotterie e le scommesse sportive nei punti vendita. Questo significa, ad esempio, che i marchi come Unibet non saranno associati a quelli dei giochi regolamentati dalla FDJ.

Questa espansione arriva a pochi anni dall’ingresso in Borsa della FDJ, avvenuto nel 2019, e dalla concessione del suo monopolio sui giochi in Francia per 25 anni, ottenuta versando 380 milioni di euro allo Stato.

Con Kindred ora sotto il suo controllo, la FDJ si prepara a consolidare la sua posizione nel mercato europeo. L’integrazione delle attività di Kindred contribuirà a un significativo aumento delle entrate digitali, come già dimostrato dai risultati finanziari del primo semestre 2024, che hanno visto una crescita del 39,8% dei ricavi digitali. La FDJ prevede un fatturato complessivo combinato di circa 3,5 miliardi di euro entro la fine dell’anno, con un EBITDA di 840 milioni di euro.

