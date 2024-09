L’antitrust francese ha approvato l’acquisizione di Kindred da parte di FDJ

FDJ è stata avvertita di non promuovere prodotti commerciali ai clienti della lotteria.

L’autorità francese garante della concorrenza, l’Autorité de la Concurrence, ha dato il via libera alla proposta dell’operatore della lotteria FDJ di acquistare il gruppo Kindred. Lo scorso anno, FDJ ha annunciato un’offerta di 2,45 miliardi di euro per l’operatore svedese di giochi d’azzardo online, un’operazione che creerebbe il secondo più grande gruppo di giochi d’azzardo in Europa.

A seguito dell’approvazione, La Française des Jeux ha anticipato il periodo di accettazione per l’accordo dal 19 novembre al 2 ottobre, il che significa che l’acquisizione potrebbe concludersi prima del previsto.

Nel suo rapporto, l’Autorité de la Concurrence ha avvertito che FDJ non deve vendere prodotti commerciali legati al gioco d’azzardo ai clienti della lotteria francese. Questo riflette le conclusioni raggiunte durante l’acquisizione da parte di FDJ dell’operatore di scommesse ippiche ZEturf.

FDJ si è impegnata a mantenere separati i marchi, con siti web e database di giocatori distinti. Di conseguenza, i giocatori dovranno ancora creare account separati per i marchi FDJ e Kindred come Unibet. FDJ ha dichiarato che i clienti francesi che utilizzano i marchi Kindred non noteranno cambiamenti significativi a seguito dell’acquisizione.

Le condizioni per l’accordo prevedono che FDJ non possa possedere più del 90% delle azioni totali di Kindred. Cinque principali azionisti hanno già preso impegni irrevocabili a trasferire le loro Swedish Depository Receipts (ricevute di deposito svedesi) all’offerta: Corvex Management, Premier Investissement SAS, Eminence Capital, Nordea e Veralda. Quest’ultima ha venduto direttamente una quota dell’1,11% a FDJ a marzo.

L’offerta per Kindred è l’ultima di una serie di operazioni per l’ex operatore di lotterie controllato dallo Stato. FDJ è anche entrata nel settore dei pagamenti a livello nazionale, mentre, a livello internazionale, ha aggiunto l’operatore della lotteria nazionale irlandese, Premier Lotteries Ireland, al suo crescente portafoglio.

I ricavi di FDJ per il secondo semestre sono aumentati dell’11% su base annua, raggiungendo 1,4 miliardi di euro, grazie alle acquisizioni di Zeturf e PLI. I ricavi delle scommesse online e del gaming sono aumentati del 15%, raggiungendo 294 milioni di euro, grazie a risultati sportivi favorevoli. L’EBITDA del gruppo è cresciuto del 23%, raggiungendo 370 milioni di euro.

Le acquisizioni hanno contribuito ad aumentare i ricavi digitali, che sono saliti del 40%, arrivando a 201 milioni di euro (con un aumento del 25% su base comparabile). Il segmento digitale ha rappresentato il 15% del totale dei ricavi. Nel frattempo, i ricavi dell’unità lotteria di FDJ sono aumentati del 5%, raggiungendo 958 milioni di euro, grazie a nuovi giochi a vincita istantanea e a estrazioni attrattive come EuroDreams ed EuroJackpot. La società ha notato che la rete di vendita al dettaglio Amigo è tornata alla piena capacità tecnica all’inizio di giugno.

