Agius (PPE): “La Ce deve intervenire per far fronte alla frammentazione normativa nel settore del gioco”

In una lettera indirizzata ai Commissari per la giustizia e il mercato interno, l’eurodeputato maltese Peter Agius (Partito Popolare europeo) invita la Commissione europea ad agire urgentemente per far fronte

In una lettera indirizzata ai Commissari per la giustizia e il mercato interno, l’eurodeputato maltese Peter Agius (Partito Popolare europeo) invita la Commissione europea ad agire urgentemente per far fronte alla difformità normativa tra gli Stati membri in materia di gioco d’azzardo. Ogni Stato membro – sostiene l’eurodeputato- dovrebbe adottare una normativa sul gioco in linea con il diritto europeo.

Agius ritiene che la decisione di interrompere le procedure di infrazione nel settore otto anni fa, nel 2017, abbia favorito unicamente l’insorgere di operatori non regolamentati e di monopoli che violano il diritto europeo.

La frammentazione normativa ha creato una situazione confusa in cui da una parte alcune giurisdizioni tentano di imporre le proprie regolamentazioni ad operatori con sede in un altro stato e dall’altra parte gli operatori si rifiutano di sottostare alle normative delle giurisdizioni estere.

Sono gli operatori illegali a beneficiare maggiormente della mancanza di azione da parte della Commissione, soprattutto sul fronte del mercato del gioco illegale.

Agius conclude la lettera sollecitando la Commissione Europea ad impiegare le sue competenze e gli strumenti a sua disposizione per assicurasi che gli Stati membri adottino una normativa sul gioco d’azzardo in linea con il diritto europeo.

PressGiochi