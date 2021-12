Ippica. Paisley Park vuole una storica tripletta: trionfo a 11 su Sisal.it

Sarà ancora un volta lo storico ippodromo di Ascot ad ospitare, sabato pomeriggio, la Long Walk Hurdle, gara ad ostacoli di Gruppo 1 riservata a cavalli di almeno quattro anni di età. La corsa, sulla distanza di 4900 metri con 12 barriere da superare, avrà in Buzz il grandissimo favorito. Secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, infatti, il castrone francese di sette anni parte davanti a tutti per centrare la prestigiosa vittoria visto che il suo successo, in quota antepost, è offerto a 2,80. Alle spalle di Buzz si fa largo Thyme Hill il quale punta a fare il colpo grosso: l’allievo di Philip Hobbs che taglia il traguardo davanti a tutti si gioca a 3,75. Impresa alla portata del fuoriclasse britannico che in otto gare a ostacoli ha ottenuto cinque successi. Il podio dei favoriti è chiuso da Ronald Pump che, rispetto ai due protagonisti annunciati alla vigilia, parte leggermente più indietro. Il figlio di Schiaparelli e Fruit Yoghurt, infatti, è dato vincente a 6,50.

C’è poi chi sogna di entrare nel gotha della Long Walk Hurdle. Si tratta di Paisley Park che vorrebbe centrare una clamorosa tripletta, dopo i successi del 2018 e 2020, che gli permetterebbe di raggiungere Reve De Sivola e Big Buck’s, portandosi a una sola lunghezza da Barracouda, primatista assoluto della manifestazione. Il cavallo irlandese vuole regalarsi un altro pomeriggio di gloria e la sua impresa pagherebbe 11 volte la posta.

PressGiochi