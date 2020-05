Il Portfolio completo di slot Pragmatic Play live con LatamWin

Pragmatic Play, uno dei principali fornitori di contenuti nel settore iGaming, ha annunciato un nuovo accordo con LatamWin in Sud America.

L’offerta di slot targata Pragmatic Play è stata integrata nella piattaforma di casinò online “ANDES SYSTEM” di LatamWin, grazie a una strategia che rafforza la presenza del software provider nel mercato LatAm.

La rete di operatori di LatamWin avrà accesso al pluripremiato portafoglio di slot del fornitore che continua a crescere a un ritmo impressionante, caratterizzato da una vasta gamma di slot online per attirare giocatori da ogni lato del globo.

LatamWin assicura una presenza significativa in numerosi mercati latinoamericani, tra cui Cile e Argentina, oltre ad avere una forte quota di mercato in Brasile e Messico.

Melissa Summerfield, CCO di Pragmatic Play, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di vedere le nostre slot machine sulla piattaforma di LatamWin, ANDES SYSTEM.

“Il nostro focus principale rimane l’espansione in diversi mercati di tutto il mondo e LatamWin sembra essere la soluzione perfetta per noi. Non vediamo l’ora d’iniziare una lunga e proficua collaborazione insieme”.

Wilfred Adelsdofer Velasco, CEO di LatamWin Group, ha dichiarato: “Pragmatic Play ha un’impressionante reputazione nel fornire esperienze di gioco coinvolgenti, quindi siamo molto entusiasti di poter integrare il loro portafoglio di slot.

“Non vediamo l’ora di offrire tutti i loro prodotti ai nostri clienti e di avere una collaborazione sempre più stretta nel tempo.”

La gamma di slot online targata Pragmatic Play continua a crescere al ritmo di quattro titoli nuovi ogni mese. Tutte le slot Pragmatic Play, così come i suoi prodotti Live Casino e Bingo, sono disponibili attraverso una singola API.

Sul sito di Pragmatic Play è possibile trovare tutte le slot gratis del software provider.

PressGiochi