IAAPA Europe Expo, la grande festa dei parchi e dei Fec

Il ritorno della IAAPA Europe Expo, autodefinitosi (diremmo anche giustamente) l’evento principale per le attrazioni e le industrie del tempo libero della regione EMEA (Europe, Middle East, and Africa) è stato fragoroso ed emozionante; una vera e propria festa del settore amusement&parks attractions all’insegna dell'”innovazione, dell’intrattenimento e dell’eccellenza industriale”.

Tenutasi al Messe Wien Exhibition & Congress Center di Vienna dal 25 al 28 settembre, IAAPA Expo Europe ha occupato uno spazio espositivo di 17.000 mq, che supera nettamente i record delle edizioni precedenti, mettendo in mostra i prodotti di oltre 600 aziende provenienti da tutto il mondo.

L’expo ha offerto anche un programma formativo molto consistente e una serie di interessanti opportunità di networking, con particolare rilievo per l’Innovation Stage, in cui si sono tenuti una serie di EDUTalks di 20 minuti che hanno trattato casi aziendali sull’implementazione di nuove tendenze nei campi della gestione, della sostenibilità, della sicurezza e della tecnologia, rendendo l’esperienza più dinamica, visibile e accessibile che mai.

Molto bella anche l’idea di istituire un’asta di beneficenza a favore della IAAPA Charity For Future Talent, che eroga borse di studio universitarie attraverso la Fondazione IAAPA, con diversi lotti interessanti, tra cui un esclusivo tour della fabbrica della struttura Mack Rides, e quattro biglietti per l’inaugurazione del parco acquatico Oceana all’interno del parco tematico Liseberg in Svezia, più un pernottamento presso il Liseberg Grand Curiosa Hotel.

Ricchissimo il programma collaterale, comprendente: il ricevimento della giornata d’apertura presso lo storico ristorante Schweizerhaus nel cuore di Vienna, preceduto dalla visita al famosissimo Prater; il Water Park Day (all’Aqualand Moravia); l’Indoor Entertainment Day, rivolto agli operatori di LBE, nel quale si sono svolti dei workshop e tavole rotonde su argomenti quali il futuro dell’intrattenimento immersivo, la proprietà intellettuale, le tendenze dell’intrattenimento indoor e la salute nell’intrattenimento sportivo indoor, a cui è stata abbinata la visita alle principali attrazioni indoor di Vienna (Mythos Mozart, Time Travel, NoWayOut Escape Room e Immersium); l’Host City Day inaugurale, che ha proposto tre tour tematici: Retail Deep-Dive, F&B Insights e The Culture Business, ciascuno dei quali arricchiti da sessioni formative.

Le novità esposte sono così tante da perderci la testa. Tenteremo una rapida carrellata partendo da ciò che può interessare alle sale giochi e ai FEC.

Sega Amusement Int. ha fatto debuttare la ticket redemption Win Fall Revolution, disponibile in una combinazione di cabinet rossi, blu e gialli, il cui fulcro è un piedistallo rotante che mette in mostra i premi; i videogiochi Drone Racing Genesis, una folle competizione fra droni, e Storm Rider 2, gioco di corse motociclistiche a carattere futuristico; Ballzania, redemption ad azione rapida basata sulle abilità; una nuova versione del Capto Crane. Un capitolo a parte merita l’innovativo Augmented Reality Darts, in cui si utilizzano freccette e bersaglio veri, con la grafica del gioco che viene sovrapposta al tabellone e all’area circostante con un proiettore laser ultra luminoso. Poiché la grafica viene proiettata, gli obiettivi del gioco appaiono sul tabellone stesso con punteggi e animazioni che si verificano istantaneamente nel punto di impatto. Il tutto è controllato tramite l’interfaccia utente touchscreen. Inoltre, nello stand Sega abbiamo ammirato i migliori giochi della ICE: Dodgeball Ultimate Arena, World Football Pro, Shipwreck, Monopoly Roll-N-Go e Tons of Tickets.

Nello stand Bandai Namco spiccava King Kong of Skull Island, esperienza VR all’avanguardia, interattiva e cinematografica per due giocatori, senza operatore, con abbaglianti effetti visivi 3D, emozionanti azioni sui sedili in movimento. Il giocatore assume il ruolo di conducente del veicolo mentre si fa strada attraverso Skull Island incontrando creature e pericoli lungo il percorso. Gli elementi interattivi sono rappresentati nel gioco come oggetti luminosi, con l’utente che deve muovere fisicamente le braccia per difendersi “virtualmente” e segnare punti. In evidenza anche l’ultima gamma completa di Pac-Man Street: Pac-Man Baller (Basket), Pac-Man Roller (Alley Roller) e Pac-Man Pinger (Air Hockey). Nello stand hanno trovato posto le ultime ideazioni di Raw Thrills, Adrenaline Amusements, Really Big Crane Company e Triotech.

Quest’ultima, che ha recentemente annunciato la collaborazione con Saudi Entertainment Ventures per creare dark ride a tema Transformers per i suoi parchi, ha impostato il proprio stand per svelare i dettagli dell’agreement. In evidenza Qube e Stand-up Theatre. Il primo è un simulatore coin-op interattivo a 4 posti ad ingombro ridotto che include un display con proiezione 4K da 100 pollici, sedili mobili, vento, blaster, sistema audio surround 5.1, motore grafico Unreal 5 e un’ampia libreria di contenuti. Stand-up Theatre è un’attrazione innovativa nel settore, essendo provvisto di piattaforma di movimento in piedi, offrendo una ricca esperienza multisensoriale grazie anche a un’ampia gamma di effetti speciali.

Simworx ha promosso diverse attrazioni dinamiche, a cominciare da Zombie Metro Mayhem, un grande teatro che accompagna i passeggeri in un viaggio spaventoso e pieno di suspense attraversando un paesaggio urbano post-apocalittico invaso dagli zombi. L’azienda ha inoltre messo al centro dei riflettori Overdrive, un inseguimento automobilistico adrenalinico con i motociclisti che vestono i panni di poliziotti e di ladri sfrecciando attraverso una città; sviluppato in collaborazione con il designer Katapult, Overdrive utilizza il sistema di guida senza binari della tecnologia AGV (Automated Guidance Vehicle) ed effetti interattivi.

LAI Games ha presentato la versione non-motion del suo racing game Asphalt 9 Legends Arcade, in cui i giocatori, alla guida di supercar di fascia alta, devono eseguire acrobazie in luoghi dinamici della vita reale, in modalità singola o multiplayer, mentre si fanno strada per collezionare tutte le 20 macchine da corsa.

Touch Magix ha messo in mostra il suo esclusivo Pop It! ai clienti europei. Lanciato negli Stati Uniti all’inizio di quest’anno al Bowl Expo, è una redemption con lancio della palla multidirezionale verso un piano composto da 64 buche variamente colorate: l’obiettivo è quello di completare le scale di colore per sbloccare la ruota bonus che appare sul monitor 4K, dove si ottengono vincite in ticket più elevate. Il mobile, attraente e luminoso, non può passare inosservato in una sala, grazie anche alla sua gigantesca testata.

Pigvasion, è un’esperienza di gioco di gruppo in roaming basata sui personaggi e sugli ambienti dei film Angry Birds – creata da Attraktion! sul suo sistema di gioco Playneo ad esplorazione libera, che utilizza ambienti di proiezione immersivi a 270°, anziché visori VR, per consentire l’interazione di gruppo a 4-16 giocatori, attraverso tre opzioni di configurazione; il gameplay -è coinvolgente e frenetico, adattando la tipica esperienza di gioco mobile ai luoghi di intrattenimento.

Il distributore inglese UDC, oltre a presentare Pop It! di Touch Magix, ha esposto Step ManiaX di Step Revolution, Air Zone Deluxe, uno spettacolare ibrido air hockey/videogame, e alcuni pezzi di Ace Amusements, come Bullseye Crackshot e Dinosaur Era.

Antalya Park (Turchia) ha attratto l’attenzione del pubblico con Moly Jump, piattaforma di gioco interattiva che include cinque giochi originali, adatti sia ai bambini che agli adulti. E’ composto da un grande trampolino recintato e da uno schermo 65” col quale il giocatore interagisce saltando. Moly Jump aiuta i bambini a socializzare ed essere attivi, incoraggia l’esercizio fisico e stimola il divertimento e, grazie alle sue dimensioni non eccessive, può essere installato anche nei FEC.

Non è certo passato inosservato il Padiglione del Regno Unito, in cui campeggiava un tipico bus londinese, che ha creato una “vetrina esperienziale dell’ingegno, della tecnologia e della creatività britannica”. Ospitato dall’ente leader del settore Experience UK, lo stand è stato realizzato in collaborazione con la società di design esperienziale Katapult, dando rilievo a 11 marchi britannici tra cui Christie, Digital Projection, 7thSense, Katapult, Gravity, Interactive Imagination, Peel X e Photo Experience.

Osservando l’elenco degli espositori, c’erano ben 27 aziende che iniziavano con “Guangzhou”. Essendo la capitale della provincia del Guangdong in Cina, è probabile che siano tenute per legge ad avere il nome della capitale nella denominazione aziendale. Ma al di là di questa che costituisce una semplice curiosità, va rimarcata la vitalità di questa zona della Cina, che tra l’altro ospita un’importante fiera di settore, a cui bisogna riconoscere perlomeno capacità e vitalità creativa. La maggior parte delle aziende non sembra essere coinvolta nella produzione di videogiochi, ma di altri prodotti legati al divertimento (gru, redemptions, gonfiabili e giostre giganti nei parchi a tema). Resta però da verificare l’affidabilità dei relativi prodotti, soprattutto al cospetto di un mercato difficile ed esigente come quello europeo.

Da evidenziare, infine, la partecipazione di diverse aziende focalizzate sulla realtà virtuale, che hanno proposto dei prodotti per Location Based Entertainment (LBE): Hero Zone VR, Hologate, Inowize, Movie Power (B-1804), OctopodVR, SPREE Interactive, Valo Motion (B-2301) e VEX Solutions (B-410).

Numerose e come sempre impattanti le aziende italiane presenti a Vienna, tra cui ricordiamo innanzitutto la Elmac di Tiziano Tredese, che ha imbandito il proprio stand con tanti giochi, fra cui Speed ​​Driver 5 (simulatore di guida adatto a tutti, con una grafica eccellente e schermo da 43 pollici ad altissima definizione) e uno nuovo chiamato Parkour Motor (un simpatico simulatore di moto fuoristrada, con un cabinet accattivante e movimento idraulico che segue le asperità del suolo e la guida del giocatore; una telecamera inquadra alla potenza il viso del giocatore e lo farà vedere durante tutta la gara).

Tra le altre firme italiche abbiamo: Rides and Fun (Tomasoni Group): Wave Italy (produttori di simulatori di corse); Qubica-AMF bowling equipment (filiale italiana); i famosi produttori di giostre e grandi attrazioni Zamperla, Bertazzon, Dotto, Technical Park, Park Rides Lamborghini, Gosetto; Cogan, celebre fabbricante di kiddie rides e giostrine; Sela Group, leader mondiale nella produzione di auto a batteria e autoscontri; Game Power, che progetta e produce diversi tipi di macchine a premi; Memopark/Dedem (apparecchi da intrattenimento per famiglie, distributori vending e cabine fotografiche); Fun Led (Losi Elettronica); EuroGames (minicar a gettoni, giostre a batteria, attrazioni per bambini); APARC (fornitore di attrezzature per parchi acquatici); VGS, che ha sviluppato un piattaforma online per la gestione commerciale e operativa di grandi eventi, parchi tematici, acquari, attrazioni e resort; Alberici (sistemi conteggio/trattamento del denaro).

Marco Cerigioni – PressGiochi