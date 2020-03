I nuovi gameplay si giocano con Pc da gaming potenti

Alla fine del 2020 Sony e Microsoft lanceranno sul mercato le loro nuove console, rispettivamente Playstation 5 ed Xbox Scarlett ma in realtà il futuro è dei pc da gaming.

I più esperti, potranno assemblarli da soli, ma in ogni caso il nostro consiglio è quello di farli assemblare da esperti. Qui troverete tutti i migliori pc gaming, in base alle vostre esigenze di prestazioni e di budget.

I PC da Gaming consentono di giocare con una grafica ai massimi dettagli, in 4k ed avere esperienze di gioco davvero emozionanti. Inoltre consentono di scegliere tra un qualsiasi pad o la combo mouse + tastiera: i pro gamer dei first person shooter sanno bene quali siano i vantaggi per ottenere performance ben più elevate nelle battaglie online e riuscire a raggiungere incredibili killstreak che sia nel nuovo Call of Duty oppure nel prossimo Battlefield di Electronic Arts.

Avere dei PC ASSEMBLATI consente inoltre di avere vere e proprie opere d’arte contemporanee: hanno estetica mozzafiato, grazie a case di ultima generazione con vetro laterale temperato in modo da poter ammirare tutti i componenti interni. A loro volta, i componenti hardware, hanno un illuminazione RGB. A partire dalle ram fino ad arrivare ai famosi dissipatori a liquido AIO, oggi sempre più colorati e con effetti speciali. E’ possibile installare anche ventole colorate, in grado di mantenere freschi i componenti e di conferire quel tocco magico che solo i pc gaming hanno.

E vogliamo parlare dei monitor? Aspetto tutt’altro che secondario soprattutto per chi ama il gaming online. Ci sono tantissimi modelli, con risoluzioni pazzesche e tempi di risposta eccezionali. Molto più performanti rispetto alle classiche TV.

Per giocare al top a tutti i gameplay oggi, la, piattaforma ideale sono i Pc gaming.

I pc da gaming hanno un costo maggiore rispetto alle console, questo perchè sono oggetti davvero unici e personalizzabili che durano nel tempo. Mentre le console sono tutte uguali, i pc da gaming sono pezzi pregiati unici, in grado di dare emozioni senza precedenti. Inoltre non sono solo destinati al gaming. Basta pensare che un pc con ottimi componenti può tranquillamente essere utilizzato per svariate esigenze.

Una volta entrato nel mondo del gaming PC, difficilmente si torna sulle console, proprio per quelle tante cose in più che i PC assemblati con cura offrono.

