I BEGE Awards contraddistinguono l’eccellente settore dei giochi con risultati in 22 categorie

Durante la cerimonia ufficiale ospitata dal Black&White Club, al Palms Royale di Sofia, sono stati consegnati i premi BEGE annuali per i risultati ottenuti nell’ industria del gioco, alla presenza di alti dirigenti delle principali aziende aziende del settore.

Aziende, enti e individui che hanno contribuito sono stati premiatie apprezzati per lo sviluppo positivo dell’industria dei giochi nell’ultimo anno in 22 categorie. Sono state distribuite ventidue statuette di cristallo in categorie separate, incluso Casino Sistema di gestione dell’anno, Piattaforma online dell’anno, Contributo notevole di Anno, Gioco online dell’anno, ecc.

“Negli ultimi anni si è osservata la tendenza della Bulgaria ad emergere come hub tecnologico per compagnie straniere. Ciò contribuisce notevolmente allo sviluppo dell’economia nazionale in molti aspetti diversi. Crediamo che per diventare ancora più attrattivi sul mercato, è fondamentale creare buone condizioni per le aziende e celebrarne i successi.

Così cari vincitori, celebriamo insieme il vostro successo”, ha affermato Angel Iribozov, presidente della Consiglio di amministrazione dell’Associazione dell’industria del gioco in Bulgaria e promotore del Mostra BEGE.

Ecco i vincitori per categoria:

1. Slot machine dell’anno – APEX;

2. Prodotto di slot dell’anno – APEX;

3. Sistema di gestione del casinò dell’anno – Ct Gaming;

4. Prodotto di gioco dal vivo dell’anno – TVBET;

5. Concetto di jackpot dell’anno – Euro Games Technology (EGT);

6. Fornitore dell’anno – Euro Games Technology (EGT);

7. Prodotto di pagamento dell’anno – CountR;

8. Prodotto online innovativo dell’anno – IGT;

9. Proprietà dell’anno – International Hotel Casino & Tower Suites;

10. Gioco online dell’anno – Ct Interactive;

11. Studio di streaming online dell’anno – Amusnet;

12. Piattaforma online dell’anno – EGT Digital;

13. Piattaforma di scommesse sportive – Alternar;

14. Soluzione di affiliazione dell’anno – Oddspedia;

15. Prodotto online innovativo dell’anno – CreedRoomz;

16. Soluzione dell’anno per gli eSport – UltraPlay;

17. Fornitore di soluzioni di pagamento dell’anno – Noda;

18. Fornitore online dell’anno – Ct Interactive;

19. Dirigente dell’anno – Vladimir Dokov, CEO di EGT, e Lachezar Petrov, CEO di Telematica Interattiva Bulgaria AD;

20. Programma di gioco responsabile dell’anno – Sesame;

21. Contributo notevole dell’anno – Associazione dell’industria del gioco in Bulgaria;

22. Campagna a impatto positivo dell’anno – Amusnet.

Gli annuali BEGE Awards fanno parte del programma di BEGE, il più grande incontro annuale di professionisti del settore dei giochi in Europa: produttori e fornitori, fisici e online operatori, affiliati, fornitori di servizi di pagamento, media e associazioni. L’organizzatore di BEGE 2023 è l’Associazione dell’industria del gioco in Bulgaria. Parallelamente a BEGE 2023, si sta svolgendo l’European Gaming Summit (EEGS) dove sono presenti relatori di fama mondiale che discutono su questioni importanti riguardanti il futuro del settore come normative, marketing digitale, gamification e intelligenza artificiale, ecc.

