Guinci (Entain) al Salone della CSR: “Lo sport va sostenuto come valore educativo e sociale”

“Oggi ho avuto il grande piacere di partecipare all’undicesima edizione de Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale alla tavola rotonda dedicata a “Sport, strumento di cambiamento per la sostenibilità”.

Lo afferma Giuliano Guinci Institutional Relations, PMO, Operations, Procurement and Property Director di Entain.

“Insieme a Federico Maria Angeloro, Luca Guzzabocca e Luca Onofrio abbiamo discusso di come attori privati, come aziende o fondazioni, possano sostenere concretamente lo sport italiano ed i suoi valori.

La Fondazione Entain ha fortemente voluto il CSR Award al fine di garantire sostegno e risorse al lavoro straordinario di associazioni italiane, grandi e piccole, che si impegnano ogni giorno per consentire a tutti di vivere con libertà e passione la pratica sportiva, rispettando un diritto costituzionalmente garantito: lo sport come valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico”.

