Giovanni Luzi a PressGiochi: “Center Game sempre più innovativa e moderna con l’offerta di giochi online b2b e b2c”

Noleggio e assistenza per le slot machine installate negli esercizi pubblici e nelle sale giochi di Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Umbria, Lazio e Toscana, assistenza tecnica alle agenzie e sale Vlt, offerta di giochi di puro intrattenimento, videogames, flipper e biliardini, vending. Non solo: produzione di giochi online per il mercato, e ora anche un sito di gioco per raggiungere direttamente il giocatore.

Un mondo di giochi sempre più completo quello che offre la Center Game, azienda italiana per eccellenza. A raccontarcelo è lui, Giovanni Luzi. Potremmo definirlo un figlio d’arte, ma in realtà è un ragazzo cresciuto tra flipper e calciobalilla, che ha deciso di fare dell’intrattenimento la sua scelta di vita.

Incontriamo Giovanni in occasione di ICE London.

Per il mercato terrestre degli apparecchi da gioco gli ultimi sono stati degli anni molto difficili. Nonostante questo il core business di Center Game resta quello degli apparecchi da gioco. Il mercato è tornato ad esser pienamente operativo?

“Non posso di certo affermare che oggi il mercato sia in crisi. E’ un settore nel quale è molto difficile operare soprattutto dopo tante chiusure come quelle dovute alle misure anti-Covid. Ma va detto, che con le riaperture il mercato ha risposto e la domanda da parte dell’utente non si è fatta attendere. Questo ci dà una soddisfazione importante. Dall’altro lato, se devo guardare al futuro, mi rendo conto che il settore si sta muovendo e non è solamente legato al gioco terrestre, come lo è oggi o come lo è stato in passato. Per questo in Center Game ci siamo dedicati a guardare con attenzione l’evoluzione dell’online con progetti che nel lungo termine possano darci dei buoni risultati.

Guardando alla crescita dell’online, probabilmente il mercato si stabilizzerà, ma il mio timore è che si perda l’offerta di gioco a terra, perché non è più un mercato appetibile per le nuove generazioni. Non dimentichiamo però che oggi quello degli apparecchi da gioco è il mercato principale.

Pensiamo anche agli sviluppi nei sistemi di pagamento, alla possibilità che il lavoro che oggi svolgiamo per la gestione della moneta andrà a ridursi, come potrebbe ridursi anche il numero di AWP sul mercato, in vista del nuovo bando. Per questo credo che lavorare anche a nuovi progetti e continuare ad innovarsi sia la chiave per prepararsi al mercato di domani.

Con Betbus, facciamo proprio questo. Stiamo uscendo con i primi 5 giochi. Betbus è frutto della collaborazione tra Center Games, Ricreativo B e Bakoo e rappresenta il canale che ci permette di portare i prodotti terrestri verso l’online. Infine, la skin realizzata insieme a Ricreativo B: Betlife.it. Abbiamo aperto le prime PVR nell’estate 2022 e ormai siamo pienamente operativi.

Quest’ultimo progetto rappresenta un nuovo canale di business e di offerta di gioco per Center Game che ci permette per la prima volta di offrire un servizio direttamente all’utente e continuare a guardare al futuro sempre con nuovi ed innovativi progetti”.

