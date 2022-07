Giorgetti (IGT): “Migliore è la regolamentazione migliore sarà la possibilità di fruire di un gioco sicuro”

“La nostra scommessa era quella di iniziare a scandagliare il mondo del gioco e capire come fosse il mondo dei giocatori. Siamo riusciti a confrontarci con un lavoro di servizio

“La nostra scommessa era quella di iniziare a scandagliare il mondo del gioco e capire come fosse il mondo dei giocatori. Siamo riusciti a confrontarci con un lavoro di servizio per fornire strumenti che possano consentire al regolatore una buona regolazione immaginando gli scenari possibili nei prossimi anni. Migliore è la regolamentazione migliore sarà la possibilità di fruire di un gioco sicuro. A tutto vantaggio dei concessionari.

Abbiamo cercato di immaginare gli scenari di lavoro dei prossimi anni per poter dare una risposta ad un bisogno che è quello di gioco. Se si migliora la reputazione del gioco, migliore sarà la possibilità di fruire di un prodotto che abbia un minor impatto sul soggetto debole. Questo è interesse soprattutto del concessionario. Un buon concessionario rispetta le disposizioni normative e le norme amministrative.

La propensione al gioco continua a crescere anche se l’offerta cambia. Lo abbiamo visto nei mesi della pandemia. ADM sta dimostrando anche su terreni nuovi, di avere il coraggio di porre delle questioni alla politica, di capire come sviluppare le concessioni, quali saranno le forme di regolazione dei prodotti sul mercato, conoscere nuovi ambiti di mercato, regolare prodotti che possano essere interessanti per il giocatore e allo stesso tempo arginare l’illegale. Il lavoro con SWG rappresenta una prima puntata del lavoro che vogliamo portare avanti nel tempo”.

Lo ha dichiarato Alberto Giorgetti, Istitutional Relations Senior Director IGT in Italia in occasione dell’evento organizzato con SWG dal titolo Giocare da Grandi. Evento in occasione del quale sono stati presentati i risultati dell’Osservatorio sul gioco pubblico 20-22.

PressGiochi